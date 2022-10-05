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Mas já? Prefeitura de Anchieta anuncia concurso de decoração natalina

No total, serão distribuídos R$ 16 mil em premiação para as residências e comércios com as fachadas mais criativas e iluminadas para o período natalino

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 16:42

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

05 out 2022 às 16:42
A Prefeitura de Anchieta anunciou, nesta quarta-feira (5), a abertura das inscrições para o concurso natalino que vai eleger as fachadas residenciais e comerciais mais criativas e iluminadas para o Natal deste ano. O edital e a ficha de inscrição já estão disponíveis.
Mas já? Prefeitura no ES anuncia concurso para decoração natalinas
Casa participante do concurso para decoração natalinas no ano de 2021 Crédito: Divulgação / Prefeitura de Anchieta
O órgão informou que o motivo de já terem lançado o edital, mesmo sendo uma época distante do Natal, é para que as pessoas possam se programar para participar, comprar e montar a decoração. “A intenção é deixar a cidade mais bonita e acolhedora para as festas de final de ano, fomentando a compra no comércio local, com isso, fortalecendo a economia”, explicou.
As inscrições vão até o dia 18 de novembro e podem ser realizadas por e-mail ou presencialmente na Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo (Seturce).
Para participar, é necessário que os interessados estejam localizados na sede, no litoral e no interior do município. Serão avaliados os quesitos criatividade e iluminação, e haverá três ganhadores em cada categoria.

PREMIAÇÃO

Os prêmios para os três primeiros classificados na categoria residência serão de:
  • 1º lugar: R$ 4,5 mil;
  • 2º lugar: R$ 3,5 mil;
  • 3º lugar: R$ 2 mil.
Já para a categoria comércio, os valores dos prêmios serão de:
  • 1º lugar: R$ 3 mil;
  • 2º lugar: R$ 2 mil;
  • 3º lugar: R$ 1 mil.
O resultado será divulgado no dia 15 de dezembro, quando ocorrerá a cerimônia de premiação.

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