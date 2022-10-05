Mas já? Prefeitura de Anchieta anuncia concurso de decoração natalina

A Prefeitura de Anchieta anunciou, nesta quarta-feira (5), a abertura das inscrições para o concurso natalino que vai eleger as fachadas residenciais e comerciais mais criativas e iluminadas para o Natal deste ano. O edital e a ficha de inscrição já estão disponíveis.
O órgão informou que o motivo de já terem lançado o edital, mesmo sendo uma época distante do Natal, é para que as pessoas possam se programar para participar, comprar e montar a decoração. “A intenção é deixar a cidade mais bonita e acolhedora para as festas de final de ano, fomentando a compra no comércio local, com isso, fortalecendo a economia”, explicou.
As inscrições vão até o dia 18 de novembro e podem ser realizadas por e-mail ou presencialmente na Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo (Seturce).
Para participar, é necessário que os interessados estejam localizados na sede, no litoral e no interior do município. Serão avaliados os quesitos criatividade e iluminação, e haverá três ganhadores em cada categoria.
PREMIAÇÃO
Os prêmios para os três primeiros classificados na categoria residência serão de:
- 1º lugar: R$ 4,5 mil;
- 2º lugar: R$ 3,5 mil;
- 3º lugar: R$ 2 mil.
Já para a categoria comércio, os valores dos prêmios serão de:
- 1º lugar: R$ 3 mil;
- 2º lugar: R$ 2 mil;
- 3º lugar: R$ 1 mil.
O resultado será divulgado no dia 15 de dezembro, quando ocorrerá a cerimônia de premiação.