Carro dos bombeiros é parado para salvar bebê engasgado em Anchieta

Bombeiros salvam bebê de engasgo em Anchieta Crédito: Reprodução/ Instagram @batalhao05cbmes

Uma família viveu momentos de tensão na noite desta sexta-feira (23), no bairro de Iriri, em Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo. Após ser amamentado, o pequeno Rafael Carriço Kneipe, de apenas 15 dias, começou a apresentar sinais de engasgo. Desesperados, os parentes colocaram a criança no carro e saíram em busca de socorro. Uma viatura do Corpo de Bombeiros , que vinha no sentido contrário ao veículo, foi parada e os militares salvaram a criança.

Segundo a tia do bebê Sabrina Louzada Carriço, o caso aconteceu por volta das 22h30. “Estávamos em família e minha irmã estava amamentando. Minha mãe notou que a criança estava ficando um pouco vermelha. Ela colocou ele de pé e foi ficando roxo e mole. Colocamos no carro para pedir ajuda. Meu marido parou os bombeiros e pediu socorro”, conta a tia.

Os militares começaram a fazer a manobra de Heimlich - uma técnica de primeiros socorros, utilizada em casos de emergência por obstrução de corpo estranho nas vias respiratórias – e logo o bebê foi desengasgando.

“Até sabia da técnica, mas na hora, a gente fica paralisado. Minha irmã chorou muito, ficou muito nervosa e agradeceu os bombeiros. Foram anjos que Deus colocou no nosso caminho”, relembra Sabrina Louzada Carriço.

Após o susto, a família preferiu buscar também apoio médico e o bebê está internado em observação em um hospital de Guarapari. Ele deve receber alta ainda hoje.