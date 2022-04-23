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No bairro Iriri

Carro dos bombeiros é parado para salvar bebê engasgado em Anchieta

Pequeno Rafael, de 15 dias, se engasgou após ser amamentado, na noite desta sexta-feira (22). Viatura dos bombeiros apareceu enquanto família seguia para pedir socorro
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 abr 2022 às 14:28

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 14:28

Bombeiros salvam bebê de engasgo em Anchieta
Bombeiros salvam bebê de engasgo em Anchieta Crédito: Reprodução/ Instagram @batalhao05cbmes
Uma família viveu momentos de tensão na noite desta sexta-feira (23), no bairro de Iriri, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. Após ser amamentado, o pequeno Rafael Carriço Kneipe, de apenas 15 dias, começou a apresentar sinais de engasgo. Desesperados, os parentes colocaram a criança no carro e saíram em busca de socorro. Uma viatura do Corpo de Bombeiros, que vinha no sentido contrário ao veículo, foi parada e os militares salvaram a criança.
Segundo a tia do bebê Sabrina Louzada Carriço, o caso aconteceu por volta das 22h30. “Estávamos em família e minha irmã estava amamentando. Minha mãe notou que a criança estava ficando um pouco vermelha. Ela colocou ele de pé e foi ficando roxo e mole. Colocamos no carro para pedir ajuda. Meu marido parou os bombeiros e pediu socorro”, conta a tia.
Os militares começaram a fazer a manobra de Heimlich - uma técnica de primeiros socorros, utilizada em casos de emergência por obstrução de corpo estranho nas vias respiratórias – e logo o bebê foi desengasgando.
“Até sabia da técnica, mas na hora, a gente fica paralisado. Minha irmã chorou muito, ficou muito nervosa e agradeceu os bombeiros. Foram anjos que Deus colocou no nosso caminho”, relembra Sabrina Louzada Carriço.
Após o susto, a família preferiu buscar também apoio médico e o bebê está internado em observação em um hospital de Guarapari. Ele deve receber alta ainda hoje.
Nas redes sociais, o resgate inusitado foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros. Atuaram na ação os sargentos Cleidiomar Santos e o Stefanon.

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