Da cura do câncer à saúde do filho, romeiras contam a sua história

Romaria dos Homens: nova edição presencial acontece neste sábado Crédito: Vitor Jubini

O percurso das procissões da Festa Penha carrega também em seus quilômetros jornadas de superação. São histórias guiadas pelos passos da fé, abastecidas pela certeza da intercessão da padroeira do Estado. No caminho, há fiéis como a advogada Liana Arreguy, de 39 anos, que vai agradecer neste sábado (23), na Romaria dos Homens, pela cura de um câncer. Há devotos também como Rogéria Faria Lopes Baptista, 41, que no domingo (24), na Romaria das Mulheres, rezará feliz, mais uma vez, pela “graça de não perder o filho durante o parto, após risco severo”.

Liana descobriu o tumor na mama em 2016. As imagens, afirma ela, mostravam um câncer invasivo, com possibilidade de metástase. “Fui a seis médicos diferentes, e todos diziam a mesma coisa, mas seria preciso realizar a cirurgia para fazer a biópsia da peça inteira. Pedi à padroeira que me abençoasse e me protegesse. Fui ao Convento algumas vezes, fazia a oração de Nossa Senhora da Penha e pedia muito a sua intercessão”, relata.

A advogada Liana Arreguy no Convento da Penha: ela participa sempre da Romaria dos Homens para agradecer pela cura do câncer Crédito: Acervo pessoal

Ao acordar da cirurgia, enfatiza, o sentimento foi de plenitude. "Foi o segundo dia mais feliz da minha vida – o primeiro foi o nascimento do meu filho. Eu tinha certeza de que tinha dado tudo certo, estava no meu coração! Foi feita a biópsia, e não havia metástase. O câncer nem era invasivo. Não precisei de quimioterapia, apenas radioterapia e tratamento oral por cinco anos! E tudo graças a Nossa Senhora da Penha!”, destaca.

A participação na Romaria dos Homens é justamente para agradecer pelo que acredita ter sido um milagre. “Prometi que seria mais ativa e participaria mais da igreja, que iria subir o Convento a pé no mínimo uma vez por mês e que cuidaria mais de mim. E estou cumprindo."

Romaria dos Homens Neste sábado (23). Percurso Vitória-Vila Velha, via Segunda Ponte. A partir das 18 horas, Missa de Envio, na Catedral de Vitória. Às 23h, Missa de Encerramento, no Parque da Prainha.

CORRENTE

A história de Rogéria Faria frutificou sua fé. Ansiosa por engravidar, ela pediu a bênção a Nossa Senhora da Penha e acredita que o resultado positivo do teste veio por obra e graça divina.

“Eu achei que seria muito difícil engravidar pela segunda vez por problemas no ovário. Sou mãe de uma jovem de 24 anos. Para engravidar dela, fiz um tratamento demorado. A santa intercedeu a Deus, e aconteceu de eu gerar de novo. Só que, quando meu filho nasceu, há 12 anos, ele não chorou. Nasceu sem oxigenação. Comecei a rezar a ave-maria. Pedi a ela, que é mãe também e tinha perdido o filho, que intercedesse a Deus pelo meu neném. Aí sim a criança chorou. Não ficou com sequelas. Vi Nossa Senhora ao lado. É um milagre. Só tenho a agradecer à nossa Mãe e a Jesus.”

Rogéria Faria e o filho, Marlos: ela atribui o nascimento do menino à obra e graça divina. Por isso, vai agradecer mais um ano na Romaria das Mulheres Crédito: Acervo pessoal

Para engajar ainda mais, ela trabalha na Festa da Penha. “Atuo na Romaria das Mulheres participando da Corrente de Nossa Senhora da Penha, para cercar o carro que leva a imagem. Este ano, vou servir de novo. Marlos é um testemunho de fé e de milagre.”

Romaria das Mulheres: tradição retomada neste ano Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo A Gazeta