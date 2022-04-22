Romaria dos Homens será transmitida ao vivo em A Gazeta neste sábado (23)

Após dois anos on-line, Romaria dos Homens volta a ser presencial Crédito: Marcelo Prest

A Gazeta neste sábado (23). Após dois anos sendo feita de forma remota, por conta da pandemia da Um dos mais tradicionais e esperados eventos da Festa da Penha , a Romaria dos Homens será transmitida ao vivo pelo site e pelas redes sociais deneste sábado (23). Após dois anos sendo feita de forma remota, por conta da pandemia da Covid-19 , a manifestação de fé volta a ser presencial, com os romeiros acompanhando em procissão a imagem de Nossa Senhora da Penha pelas ruas, desde a Catedral de Vitória até o Parque da Prainha, em Vila Velha.

"Apesar da pandemia, a Festa da Penha não perdeu seu brilho graças à devoção dos fiéis e à transformação digital que o evento passou. Desde o primeiro momento, A Gazeta esteve com a organização da festa para oferecer todas as soluções possíveis que permitissem aproximar o público dessa manifestação de fé, mesmo no formato on-line", diz a editora-chefe de A Gazeta/CBN, Elaine Silva.



A cobertura da Romaria em www.agazeta.com.br , no Facebook e no Youtube começa a partir das 18 horas, com a transmissão da missa, que antecede a saída dos romeiros, direto da Catedral Metropolitana de Vitória, na Cidade Alta, Centro da Capital.

Em seguida, os jornalistas Laila Magesk e Vinicius Zagoto conversam com os fiéis que se preparam para a caminhada de 14 quilômetros e apresentam os detalhes desta manifestação de fé tão importante para os capixabas.



O trajeto da Romaria, seguindo a imagem de Nossa Senhora da Penha, de Vitória a Vila Velha, contará com os comentários dos padres Renato Criste e Hadeleon Santana. A previsão é de que a missa de encerramento da Romaria dos Homens aconteça às 23 horas, no Parque da Prainha, em Vila Velha.

"Seguimos ao lado do Convento da Penha na organização dos melhores formatos para mostrar tudo que vai acontecer na festa deste ano. É a forma de mostrar que A Gazeta segue em sua missão de aproximar os capixabas, por meio da tecnologia, de eventos e de fatos importantes para o dia a dia do capixaba", ressalta Elaine.



ITINERÁRIO

Saída da Catedral Metropolitana de Vitória



Segue para a Segunda Ponte, passando pela Vila Rubim e Rodoviária de Vitória

Após a descida da ponte, continua pela avenida Carlos Lindenberg até a Avenida Champagnat

Entra na Avenida Antônio Ataíde até chegar ao Parque da Prainha, em Vila Velha