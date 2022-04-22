Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Festa da Penha

Romaria dos Homens será transmitida ao vivo em A Gazeta neste sábado (23)

A partir das 18 horas, fiéis poderão assistir à missa e acompanhar a procissão em tempo real pelo site e pelas redes sociais. Saiba o percurso que a imagem da santa fará, da Catedral de Vitória até o Parque da Prainha, em Vila Velha

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2022 às 16:59
Data: 11/04/2015 - ES - Vitória - Romaria dos Homens 2015 - Editoria: Cidades - Foto: Marcelo Prest - GZ
Após dois anos on-line, Romaria dos Homens volta a ser presencial Crédito: Marcelo Prest
Um dos mais tradicionais e esperados eventos da Festa da Penha, a Romaria dos Homens será transmitida ao vivo pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta neste sábado (23). Após dois anos sendo feita de forma remota, por conta da pandemia da Covid-19, a manifestação de fé volta a ser presencial, com os romeiros acompanhando em procissão a imagem de Nossa Senhora da Penha pelas ruas, desde a Catedral de Vitória até o Parque da Prainha, em Vila Velha.  
"Apesar da pandemia, a Festa da Penha não perdeu seu brilho graças à devoção dos fiéis e à transformação digital que o evento passou. Desde o primeiro momento, A Gazeta esteve com a organização da festa para oferecer todas as soluções possíveis que permitissem aproximar o público dessa manifestação de fé, mesmo no formato on-line", diz a editora-chefe de A Gazeta/CBN, Elaine Silva.
A cobertura da Romaria em www.agazeta.com.br, no Facebook e no Youtube começa a partir das 18 horas, com a transmissão da missa, que antecede a saída dos romeiros, direto da Catedral Metropolitana de Vitória, na Cidade Alta, Centro da Capital.
Em seguida, os jornalistas Laila Magesk e Vinicius Zagoto conversam com os fiéis que se preparam para a caminhada de 14 quilômetros e apresentam os detalhes desta manifestação de fé tão importante para os capixabas.
O trajeto da Romaria, seguindo a imagem de Nossa Senhora da Penha, de Vitória a Vila Velha, contará com os comentários dos padres Renato Criste e Hadeleon Santana. A previsão é de que a missa de encerramento da Romaria dos Homens aconteça às 23 horas, no Parque da Prainha, em Vila Velha.
"Seguimos ao lado do Convento da Penha na organização dos melhores formatos para mostrar tudo que vai acontecer na festa deste ano. É a forma de mostrar que A Gazeta segue em sua missão de aproximar os capixabas, por meio da tecnologia, de eventos e de fatos importantes para o dia a dia do capixaba", ressalta Elaine.

ITINERÁRIO

  • Saída da Catedral Metropolitana de Vitória
  • Segue para a Segunda Ponte, passando pela Vila Rubim e Rodoviária de Vitória
  • Após a descida da ponte, continua pela avenida Carlos Lindenberg até a Avenida Champagnat
  • Entra na Avenida Antônio Ataíde até chegar ao Parque da Prainha, em Vila Velha
A Romaria dos Homens, também chamada de Romaria das Famílias, acontece desde 1955 e passou a ser noturna em 1958. Em 2019, último ano em que a  procissão aconteceu presencialmente, estima-se que cerca de 600 mil devotos participaram. Já em 2020 e 2021, a Romaria ocorreu em formato on-line, devido ao isolamento social da pandemia da Covid-19. 

LEIA MAIS SOBRE A FESTA DA PENHA

"Nossa Senhora me pegou no colo e falou que eu ia sair dali"

As histórias de fé dos frades que se dedicam a Nossa Senhora

Festa da Penha convoca fiéis para doar meia tonelada de alimentos

Festa da Penha 2022: conheça a história da santa que apareceu em cima da pedra

Tragédia em Vila Velha é lembrada durante missa da Festa da Penha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados