"Nossa Senhora me pegou no colo e falou que eu ia sair dali"

Téo Gelson fala de sua fé por Nossa Senhora da Penha. Crédito: Carlos Alberto Silva

Para os devotos de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, as graças chegam com a força de muita fé e oração. As histórias de milagres, bênçãos e graças alcançadas são milhares e muito inspiradoras. É o caso da do fotógrafo Téo Gelson Santos.

Ele precisou fazer uma cirurgia muito complicada quando teve uma apendicite supurada, que ocorre quando a inflamação faz romper o apêndice e causa uma infecção generalizada pelo abdômen. Durante o procedimento, ele teve os órgãos retirados e lavados.

“Fiz a cirurgia no dia de Nossa Senhora da Penha. O pessoal estava em procissão e eu, na mesa de cirurgia. A notícia era: rezem pela vida do Teo, que ele não vai sobreviver.” afirma.

Téo conta que uma pessoa morreu do seu lado enquanto estava na unidade intensiva de tratamento (UTI), o que o deixou muito nervoso, fazendo com que sua pressão subisse. Porém, nesse momento, ele sentiu como se alguém o pegasse no colo e o confortasse.

"Eu não conseguia enxergar o rosto da pessoa, mas via que ela vestia uma blusa rosa e um manto azul, seu colo era muito aconchegante e ela dizia que eu ia sair dessa, foi quando adormeci."

Recuperado, o fotógrafo tem certeza de que foi Nossa Senhora da Penha que intercedeu para que ele não morresse. “Ela me pegou no colo, me apresentou a Jesus e impediu que eu morresse. Tenho certeza que foi isso que aconteceu, não tenho dúvidas”, completa.

Desde então, ele participa de todas as Festa da Penha, seja no trio ou acompanhando a pé. Sempre cantando as músicas da padroeira do Espírito Santo, não vê a hora de participar novamente no modo presencial.