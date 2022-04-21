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Campanha Paz e Pão

Festa da Penha convoca fiéis para doar meia tonelada de alimentos

Pontos de arrecadação vão receber produtos não perecíveis nas romarias. Contribuições podem ser feitas também na entrada do Convento durante todos os dias do evento
Andréia Pegoretti

Andréia Pegoretti

Publicado em 

21 abr 2022 às 02:00

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 02:00

Terço gigante é erguido no Convento da Penha
Convento da Penha, palco da festa religiosa Crédito: Ricardo Medeiros
Festa da Penha convoca fiéis para doar meia tonelada de alimentos
Aproveitando a presença em peso dos fiéis no Convento, em Vila Velha, a organização da Festa da Penha fez o convite a romeiros, fiéis e visitantes para que participem da Campanha Paz e Pão.
Alimentos não perecíveis poderão ser dados nos postos de arrecadação instalados em diversos pontos ao longo das romarias dos Homens, no sábado (23), e das Mulheres, no domingo (24); e na segunda (25), durante a Missa de Encerramento. As contribuições podem ser deixadas, ainda, na entrada do Convento da Penha em qualquer dia.

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A meta é atingir pelo menos 500 toneladas de alimentos. Feijão, arroz, pó de café e leite em pó são alguns dos produtos que estão sendo arrecadados pela mobilização, idealizada pela Arquidiocese de Vitória para ajudar mais 13 mil famílias em situação vulnerável cadastradas.
A Paz e Pão foi lançada em 2021 durante a Festa da Penha e já entregou mais de 25 mil cestas. De caráter permanente, recebe, ainda, doações avulsas ou mensais. Atualmente cerca de 2 mil famílias são atendidas todos os meses com doações fixas.
“São pessoas que assumiram o compromisso de realizarem suas doações todos os meses por um período de um ano, no entanto, ao fim desse período, precisamos sempre de mais voluntários. Além disso, temos 13 mil famílias cadastradas, então a demanda de quem necessita é ainda maior”, diz padre Kelder Brandão, do Vicariato da Ação Social, Política e Ecumênica, que organiza a campanha.
"Para quem convive próximo à população mais vulnerável, é perceptível o aumento da pobreza. A situação já vinha se agravando antes mesmo da pandemia, mas se agravou nesse período, portanto, a solidariedade é fundamental."
Padre Kelder Brandão - Envolvido na iniciativa
Quem quiser saber mais sobre a Paz e Pão  pode acessar o site  www.pazepao.com.br.
Fique por dentro de todas as informações da Festa da Penha 2022, que segue até a próxima segunda-feira (25). Acompanhe a página especial do evento em A Gazeta: agazeta.com.br/festadapenha.

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