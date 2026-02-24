De dar água na boca

Confeiteira faz sucesso em Cariacica com fila de dobrar quarteirão

Laila Campos trabalha em Campo Grande e atrai curiosos para experimentar um cardápio variado que inclui bolo pudim, bolo de chocolate, torta de morango e o especial da casa, o "bolo retrô"

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 18:37

Uma cena tem chamado a atenção de quem passa na região de Campo Grande, em Cariacica. Uma fila que dobra a esquina e segue até o fim do quarteirão. Nada de show, inauguração ou promoção. O movimento é todo para garantir uma fatia dos bolos de Laila Campos, que virou febre na região.

No cardápio, há opções para todos os gostos: bolo pudim, chocolate, torta de morango e o queridinho da casa, o chamado bolo retrô — inspirado nas décadas de 1980 e 1990, com cobertura que lembra mármore. A procura é tanta que o estoque costuma zerar no mesmo dia. Para dar conta da demanda, a família inteira participa da produção e das vendas: o marido ajuda no caixa e nos salgados, e o filho auxilia nos pedidos. "A gente passou aqui, viu a fila gigante na quarta-feira, e pensamos: 'temos que descobrir o que é isso e comprar também", disse a estudante Sophia Couto.

Cardápio variado que incluiu bolo pudim, bolo de chocolate, torta de morango, entre outras delícias Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Décadas na confeitaria

O caminho até o sucesso não foi simples. Laila começou na confeitaria há cerca de 20 anos, por necessidade, após o filho adoecer. Tentou vender na rua em 2023, porém não obteve o retorno. No ano seguinte, se tornou sócia de uma cafeteria, mas também não teve o resultado esperado.

Laila comemora sucesso nas vendas e pretende aprimorar e ampliar o negócio Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Ela persistiu, apostou novamente no próprio talento e viu o movimento crescer, principalmente após a divulgação nas redes sociais. Hoje, comemora o reconhecimento e já planeja ampliar o negócio. "Queremos atender todos com muito carinho e abraçar a todos comendo do nosso bolo", disse a empresária. As vendas, segundo ela, ocorrem sempre às sextas-feiras e sábados.



*Com informações do repórter João Brito, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta