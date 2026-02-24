Home
Confeiteira faz sucesso em Cariacica com fila de dobrar quarteirão

Laila Campos trabalha em Campo Grande e atrai curiosos para experimentar um cardápio variado que inclui bolo pudim, bolo de chocolate, torta de morango e o especial da casa, o "bolo retrô"

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 18:37

Uma cena tem chamado a atenção de quem passa na região de Campo Grande, em Cariacica. Uma fila que dobra a esquina e segue até o fim do quarteirão. Nada de show, inauguração ou promoção. O movimento é todo para garantir uma fatia dos bolos de Laila Campos, que virou febre na região. 

No cardápio, há opções para todos os gostos: bolo pudim, chocolate, torta de morango e o queridinho da casa, o chamado bolo retrô — inspirado nas décadas de 1980 e 1990, com cobertura que lembra mármore. A procura é tanta que o estoque costuma zerar no mesmo dia. Para dar conta da demanda, a família inteira participa da produção e das vendas: o marido ajuda no caixa e nos salgados, e o filho auxilia nos pedidos. "A gente passou aqui, viu a fila gigante na quarta-feira, e pensamos: 'temos que descobrir o que é isso e comprar também", disse a estudante Sophia Couto.

Cardápio variado que incluiu bolo pudim, bolo de chocolate, torta de morango, entre outros
Cardápio variado que incluiu bolo pudim, bolo de chocolate, torta de morango, entre outras delícias Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Décadas na confeitaria

O caminho até o sucesso não foi simples. Laila começou na confeitaria há cerca de 20 anos, por necessidade, após o filho adoecer. Tentou vender na rua em 2023, porém não obteve o retorno. No ano seguinte, se tornou sócia de uma cafeteria, mas também não teve o resultado esperado.

Laila comemora sucesso nas vendas e pretende aprimorar o negócio
Laila comemora sucesso nas vendas e pretende aprimorar e ampliar o negócio Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Ela persistiu, apostou novamente no próprio talento e viu o movimento crescer, principalmente após a divulgação nas redes sociais. Hoje, comemora o reconhecimento e já planeja ampliar o negócio. "Queremos atender todos com muito carinho e abraçar a todos comendo do nosso bolo", disse a empresária. As vendas, segundo ela, ocorrem sempre às sextas-feiras e sábados.

*Com informações do repórter João Brito, da TV Gazeta

