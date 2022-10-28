Relembre os casos de crimes entre pais e filhos que chocaram o ES

Mulher foi assassinada a facadas dentro de casa em Vila Velha. A filha e o namorado da menina são suspeitos do crime Crédito: Archimedis Patrício

Relembre outras histórias. Nos últimos dois anos, pelo menos cinco casos parecidos ganharam repercussão de Norte a Sul do Estado. O mais recente já era planejado havia uma semana , segundo informou a Polícia Civil. Como a filha da vítima é menor de idade, o nome da mãe não está sendo divulgado, já que o fato leva à identificação da menina.

Família toda morreu

Família morta pelo pai, que depois tirou a própria vida no ES Crédito: Reprodução

Segundo as investigações, Flávio esperou a família adormecer e, em posse de uma marreta, teria desferido golpes na cabeça das vítimas. As vítimas estavam em três cômodos diferentes. As crianças mais novas estavam em uma cama-beliche em um quarto; a filha velha, sozinha em outro quarto; e a esposa no quarto do casal.

Requintes de crueldade

Segundo a corporação, as vítimas e um cachorro da família foram mortos a pauladas, e depois tiveram os corpos queimados com lenha e combustível, durante quatro horas, na casa em que viviam. A mandante teria prometido como forma de pagamento o carro Fiat Strada no valor de R$ 45 mil, que era de uma das vítimas, e mais R$ 20 mil em espécie.

Local onde vítimas teriam sido queimadas foi encontrado pela polícia com resquícios de fogo fica na zona rural de Jerônimo Monteiro Crédito: PCES

Apesar das evidências obtidas pela polícia, a mulher não confessou o crime e negou, à época, que seria a mandante dos assassinatos. Mesmo assim, todos os cinco envolvidos nos homicídios foram presos preventivamente por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Pai sobreviveu

Arma utilizada no crime foi apreendida com um dos suspeitos Crédito: Divulgação/PCES

O genitor de 41 anos – que não foi identificado – retornava do trabalho quando foi surpreendido pelo atirador, que se escondia em um bananal e atirou contra ele. Na época, ele passou por uma cirurgia e conseguiu escapar com vida.

Após serem identificados, os dois envolvidos no crime foram presos por tentativa de homicídio qualificado mediante pagamento ou promessa e por emboscada.

Ritual demoníaco

No apartamento onde ocorreu o crime, os policiais indicaram um cenário que se assemelhava a um ritual demoníaco . Em diversos cômodos havia o número 666 pintado em vermelho, em alusão à besta do Apocalipse. Na sala, também uma mensagem dizendo que o "diabo desceu até vós e pouco tempo lhe resta", além de cruzes invertidas em paredes e espelhos.

Frases e símbolos: imagens mostram cenário de crime em Vila Velha

Um familiar chegou a afirmar que o jovem estava passando por sérios distúrbios mentais durante a pandemia e em tratamento com profissionais qualificados.

Guilherme Heringer Cesar é suspeito de matar os pais e depois tirar a própria vida em Vila Velha Crédito: Reprodução | Instagram @guiheringerc | TV Gazeta

Pararam para tomar café da manhã

Uma forte comoção tomou a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, após a morte do ciclista e motorista de aplicativo Duramir Monteiro Silva, de 56 anos. Ele foi morto pelo filho João Victor Silva Brito, de 24 anos, e a nora Beatriz Gazone de Azevedo, de 20. Após o homicídio, o casal ainda teria parado em uma padaria para tomar café da manhã.

No dia do crime, antes de assassinar Duramir, o casal dopou o ciclista. Assim que ele caiu no chão, desacordado, levou as facadas. O corpo da vítima foi colocado no porta-malas do próprio carro e levado para o município de Castelo. O cartão do homem foi usado para abastecer tanto o veículo, quanto para comprar a gasolina com a qual foi incendiado antes de ser enterrado.

Em depoimento à polícia, João Victor confessou o crime e, inicialmente, alegou que o pai teria tentado agarrar a namorada. Essa hipótese, no entanto, foi descartada pela polícia, que afirmou depois que o motivo seria interesse financeiro. O casal estava de olho nos bens pessoais do ciclista.

O ciclista Duramir Monteiro Silva tinha 56 anos Crédito: Redes Sociais