Menina de 11 anos é suspeita de matar a mãe com ajuda do namorado de 14 no ES

Mulher foi assassinada a facadas dentro de casa em Vila Velha. A filha e o namorado da menina são suspeitos do crime Crédito: Archimedis Patrício

Uma menina de 11 anos é suspeita de matar a própria mãe a facadas com ajuda do namorado, de 14 anos, na noite desta quinta-feira (27), em Vila Velha. A vítima, de 38 anos, foi morta com muitos golpes . O jovem também é acusado da tentativa de homicídio do companheiro da vítima, de 32 anos.

De acordo com informações da TV Gazeta, em depoimento à polícia, o adolescente confessou o crime e disse que, por volta das 19 horas, ao chegar na casa da namorada, que tem 11 anos, ela teria entregado uma faca, na sequência o levou até o quarto dela e depois chamou a mãe. Quando a mulher entrou no cômodo, o adolescente a esfaqueou no pescoço.

Assim que o padrasto da menina chegou em casa, o adolescente passou a agredir o homem com um bastão. O menor chegou a esfaquear o homem, que conseguiu fugir e pedir socorro, mesmo ferido.

Questionado se a menina de 11 anos também teria esfaqueado a mãe, o adolescente confirmou a versão à polícia. Como a filha da vítima é menor de idade, o nome da mulher não está sendo divulgado, já que o fato, concomitante, leva à identificação da menina.

Motivação

A alegada motivação para crime, segundo o depoimento do adolescente de 14 anos, seria por conta de um abuso sexual que a menina de 11 anos havia sofrido quando era criança e que, na época, ninguém da família havia feito nada. A menina e o adolescente namoravam há cerca de dois meses.

Polícia Civil informou após depoimentos, ficou constatado que os dois menores foram os autores das facadas que vitimaram a mãe da menina e dos golpes contra o padrasto da menina. Ainda destacaram que o adolescente afirmou que a morte da vítima estava planejada há uma semana. Sobre a tentativa de matar o padrasto da menina, ele afirmou que era para assegurar a impunidade do primeiro homicídio.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Ele será encaminhado ao Ciase. O caso seguirá sob investigação.

A menina de 11 anos não pode ser autuada, já que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD), Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990, menores de 12 anos são considerados crianças e são inimputáveis penalmente, ou seja, não podem sofrer nenhum tipo de penalidade. Ela deverá ser encaminhada a algum familiar.

De acordo com a repórter da TV Gazeta, Daniela Carla, no entanto, ninguém da família quer ficar com ela e o Conselho Tutelar de Vila Velha é quem deve buscá-la.

Em um caderno da menina de 11 anos, a polícia encontrou uma anotação onde ela se declara apaixonada pelo adolescente e que eles iriam matar os pais dela para ficarem juntos.

VIZINHOS IMPEDIRAM QUE ENVOLVIDOS SAÍSSEM DA CASA

Inicialmente, o adolescente teria dito que o companheiro da vítima teria cometido o crime. O boletim de ocorrência narra que a Polícia Militar chegou ao local e encontrou vários populares que cercavam o imóvel, impedindo que os envolvidos saíssem do local, alegando que alguém havia matado a mulher. Quando entraram na casa, encontraram o companheiro da vítima, de 32 anos, e os dois adolescentes, de 14 e 11 anos.

O homem estava ensanguentado e com diversos cortes na cabeça, sendo socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. No hospital, ele contou aos policiais que chegou do trabalho e se deparou com a porta escorada por uma cadeira e notou pegadas de sangue pelo imovel.

Nesse momento, foi atacado com um bastão pelo namorado da enteada, de 14 anos, entrando os dois em luta corporal, mas que conseguiu fugir.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para mais detalhes do caso. Além disso, o Conselho Tutelar de Vila Velha também foi procurado. Assim que houver respostas, esse texto será atualizado.