Polícia recupera 302 celulares roubados e detém 20 pessoas na Grande Vitória

Polícia recupera mais de 300 celulares roubados durante operação na Grande Vitória Crédito: Polícia Civil / Divulgação

Polícia Civil recuperou mais de 300 celulares roubados entre nesta terça (25) e quarta-feira (26) durante a Operação Sinal II, deflagrada na Grande Vitória . Durante a ação, 20 pessoas foram detidas e levadas a delegacias. A informação foi divulgada pela corporação nesta quinta-feira (27).

A ação foi coordenada pela Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM). Entre os conduzidos durante a operação, estão indivíduos que compraram os aparelhos roubados e comerciantes que estavam vendendo os celulares.

De acordo com a delegada Andreia Maria, titular da SPRM, a Polícia Civil trabalha agora para identificar as vítimas e devolver os aparelhos. Ela explicou que além dos celulares, foram encontrados pendrives e computadores com programas usados para desbloquear telefones.

“Chegamos a essas pessoas por meio de um trabalho de inteligência da polícia. Em alguns dos casos, os celulares foram apreendidos com cidadãos comuns que haviam comprado o aparelho bem mais barato, e outros foram em comércios”, disse.

Polícia recupera mais de 300 celulares roubados durante operação na Grande Vitória

A delegada explicou que a operação priorizou a receptação desses aparelhos, pois há uma indústria de comerciantes que estão recebendo celulares roubados e vendendo por um preço menor.

“Se não tivesse comprador na ponta, não teria a pessoa que está furtando. Alguns empresários estão sendo responsabilizados porque estão recebendo esse material e estão vendendo no mercado como se fosse lícito. Apreendemos materiais para desbloquear telefones e daqui para frente nosso trabalho será identificar os donos desses aparelhos”, destacou a delegada.

Ao todo, foram apreendidos 302 celulares. A maior quantidade de aparelhos foi apreendida em Vila Velha: 169. Em Guarapari, foram 112; Cariacica (14); Vitória (cinco); Serra (dois).

REGISTRO DE OCORRÊNCIA PARA ENCONTRAR VÍTIMAS

O delegado-geral da Polícia Civil , José Darcy Arruda, orienta que as vítimas de furto/roubo de celulares registrem um boletim de ocorrência no site da corporação ou em uma delegacia, e pede que essas pessoas entrem em contato com a operadora do telefone para informarem sobre o crime.

Pelo número do IMEI (identificação do celular), é possível saber se há algum registro de impedimento no aparelho que a pessoa possui ou pretende comprar. Esse número de identificação está exposto na caixa do celular ou em um adesivo que fica por trás da bateria. Com o número em mãos, basta acessar o site da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e registrar o furto ou roubo.

MATERIAL PARA DESBLOQUEIO DE CELULAR

No município de Vila Velha, um indivíduo foi detido em sua casa com pendrives contendo programas para desbloquear aparelhos celulares. Com ele, foram apreendidos 10 celulares que já haviam sido desbloqueados. Na residência, ainda foram encontrados 50 chips telefônicos.

"São celulares que já passaram pela mão dele para serem desbloqueados e, desses 50 chips, até agora, pelo menos 10 já vimos que são de iPhones roubados”, contou o titular da Delegacia Regional de Vila Velha, delegado Marcelo Nolasco.

Na empresa onde o indivíduo trabalhava foram apreendidos 129 celulares. A polícia informou que já identificou que alguns desses aparelhos são roubados. A Polícia Civil informou que um dos receptores chegou a enviar uma mensagem com link na tentativa de conseguir dados com uma vítima que teve o celular roubado.

Mensagem enviada pelo receptador para conseguir os dados da vítima Crédito: Polícia Civil/Divulgação

De acordo com a Polícia Civil, todos os detidos foram liberados após serem ouvidos nas delegacias regionais. As investigações continuam para confirmar a participação deles nos crimes.

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