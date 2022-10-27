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Feriados

Agências do INSS estarão fechadas nesta sexta e na próxima quarta

Cidadão quem precisar dos serviços do órfão por meio dos canais remotos de atendimento; nos demais dias o funcionamento das unidades será normal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2022 às 10:00

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 10:00

Retorno do atendimento ao público no INSS.
Prédio do INSS na Ilha de Santa Maria. Crédito: Vitor Jubini
As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão fechadas nesta sexta-feira (28 de outubro), devido à comemoração do dia do servidor público, e também no na próxima quarta-feira (2 de novembro), Dia de Finados.
Nos demais dias, o atendimento será normal.
Quem precisar utilizar os serviços do órgão pode acionar a central de atendimento telefônico 135, que vai funcionar normalmente nesta sexta-feira (28). Já no dia 2 de novembro, haverá apenas o atendimento eletrônico.
Por meio do atendimento eletrônico do 135, é possível obter informações sobre o benefício, saber o horário que foi agendado o próximo atendimento na agência ou ainda obter informações de pagamento. As ligações feitas por telefone fixo para o 135 são gratuitas. Quem usar o celular paga apenas o valor de uma ligação local.
O Meu INSS também seguirá disponível tanto na internet (gov.br/meuinss) quanto no aplicativo de celular.
No Portal Meu INSS, o cidadão pode pedir benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial. Nesse canal, a pessoa encontra ainda a assistente virtual Helô, que orienta e tira dúvidas sobre serviços e benefícios do INSS.

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