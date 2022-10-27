Agências do INSS estarão fechadas nesta sexta e na próxima quarta

Prédio do INSS na Ilha de Santa Maria. Crédito: Vitor Jubini

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão fechadas nesta sexta-feira (28 de outubro), devido à comemoração do dia do servidor público, e também no na próxima quarta-feira (2 de novembro), Dia de Finados.

Nos demais dias, o atendimento será normal.

Quem precisar utilizar os serviços do órgão pode acionar a central de atendimento telefônico 135, que vai funcionar normalmente nesta sexta-feira (28). Já no dia 2 de novembro, haverá apenas o atendimento eletrônico.

Por meio do atendimento eletrônico do 135, é possível obter informações sobre o benefício, saber o horário que foi agendado o próximo atendimento na agência ou ainda obter informações de pagamento. As ligações feitas por telefone fixo para o 135 são gratuitas. Quem usar o celular paga apenas o valor de uma ligação local.

O Meu INSS também seguirá disponível tanto na internet ( gov.br/meuinss ) quanto no aplicativo de celular.