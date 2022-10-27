Quadrilha migrou ao interior do ES para roubar três veículos por dia

"A marca dessa quadrilha era roubar caminhonetes. [...] Eles tinham parcerias com pessoas que compram esses carros e falsificam documentos, dessa maneira eles conseguiam vender os veículos com facilidade. Eles tinham uma meta de roubar três caminhonetes por dia, sobretudo quando vinham para o interior. E vendiam essas caminhonetes em torno de R$ 15 mil e de forma muito rápida"