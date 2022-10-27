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Norte ES

Quadrilha migrou ao interior do ES para roubar três veículos por dia

A quadrilha é de Jacaraípe, na Serra, mas veio para a região do Norte do Estado com a meta de roubar três caminhonetes por dia nos municípios do interior

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 16:04

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

27 out 2022 às 16:04
Uma quadrilha de Jacaraípe, na Serra, migrou para a região Norte do Espírito Santo com a meta de roubar ao menos três caminhonetes por dia nos municípios do interior capixaba.
Segundo o delegado Leandro Sperandio, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, a polícia conseguiu desarticular parte da quadrilha e impedir o plano. Dois suspeitos  já foram presos. O último jovem detido confessou ter cometido 80 assaltos em um intervalo de três meses.
"A marca dessa quadrilha era roubar caminhonetes. [...] Eles tinham parcerias com pessoas que compram esses carros e falsificam documentos, dessa maneira eles conseguiam vender os veículos com facilidade. Eles tinham uma meta de roubar três caminhonetes por dia, sobretudo quando vinham para o interior. E vendiam essas caminhonetes em torno de R$ 15 mil e de forma muito rápida"
Leandro Sperandio - Chefe da Deic de Aracruz
O chefe da Deic aracruzense salientou ainda que a quadrilha é grande e pode ser composta por até dez criminosos. Além dos roubos de picapes, a polícia investiga a utilização de equipamentos que burlam sistemas de segurança instalados pelas vítimas, como o GPS.

 80 assaltos em 3 meses

A PC de Aracruz estava atrás da quadrilha desde um assalto a um posto de saúde no bairro Irajá, no município, que ocorreu em agosto desde ano. Na ocasião, três integrantes do grupo participaram do crime. Eles tinham a intenção de roubar a caminhonete de um dos médicos.
“Eles entraram no posto e fizeram seis pessoas reféns, entre médicos, funcionários e pacientes. Eles levaram um Fiat Toro, mas eles aproveitaram e roubaram pertences pessoais dessas pessoas também”, disse Sperandio. O veículo foi recuperado horas após o crime.
Além do jovem preso em Aracruz, outro suspeito de fazer parte do mesmo grupo e cometer o assalto ao posto de saúde foi preso pela Polícia Militar na Serra. O terceiro suspeito do roubo tem um mandado de prisão contra ele, e está foragido. Eles vão responder por roubo qualificado e posse ilegal de arma de fogo.
Segundo o delegado, a PC ainda tenta desarticular a quadrilha e prender os todos os integrantes.

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