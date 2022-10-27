Jovem preso em Aracruz confessa que cometeu 80 assaltos em três meses

O delegado contou para a TV Gazeta que a prisão aconteceu há duas semanas, mas o vídeo com o depoimento do jovem foi divulgado por Sperandio nesta quarta-feira (26). Segundo o titular da Deic de Aracruz, o assalto ao posto de saúde do município ocorreu em agosto deste ano, no bairro Irajá. Na ocasião, o suspeito chegou a fazer médicos reféns.

No vídeo divulgado pelo delegado, o jovem – que aparece com o rosto borrado – relata que foi incentivado por amigos a cometer os assaltos, e diz que o grupo que ele integrava tinha preferência por roubo de carros. “Foram 80 assaltos em três meses. Querendo ou não, é uma mixaria. Você não vê o dinheiro. Não vale a pena. Você faz o dinheiro, mas vai pagar. Vai colher o que plantou. Não tenho nenhum patrimônio”, disse o suspeito. Veja abaixo a publicação: