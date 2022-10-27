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"Não vale a pena"

Jovem preso em Aracruz confessa que cometeu 80 assaltos em três meses

Delegado divulgou vídeo de interrogatório em que suspeito de assaltar posto de saúde e fazer médicos reféns diz que a vida no crime não compensa: "Não tenho nenhum patrimônio"
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 out 2022 às 09:17

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 09:17

Parte do interrogatório do jovem foi gravada
Jovem confessou participação em 80 assaltos durante depoimento a delegado em Aracruz  Crédito: Reprodução | Instagram @_leandrosperandio
Um jovem preso por envolvimento em um roubo a um posto de saúde de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, confessou para a Polícia Civil ter cometido 80 assaltos em um intervalo de três meses. O delegado Leandro Sperandio, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) do município, compartilhou em uma rede social um vídeo do momento do interrogatório, em que o suspeito, que não foi identificado, diz que o crime "não vale a pena".
O delegado contou para a TV Gazeta que a prisão aconteceu há duas semanas, mas o vídeo com o depoimento do jovem foi divulgado por Sperandio nesta quarta-feira (26). Segundo o titular da Deic de Aracruz, o assalto ao posto de saúde do município ocorreu em agosto deste ano, no bairro Irajá. Na ocasião, o suspeito chegou a fazer médicos reféns.
No vídeo divulgado pelo delegado, o jovem – que aparece com o rosto borrado – relata que foi incentivado por amigos a cometer os assaltos, e diz que o grupo que ele integrava tinha preferência por roubo de carros. “Foram 80 assaltos em três meses. Querendo ou não, é uma mixaria. Você não vê o dinheiro. Não vale a pena. Você faz o dinheiro, mas vai pagar. Vai colher o que plantou. Não tenho nenhum patrimônio”, disse o suspeito. Veja abaixo a publicação:
A Polícia Civil informou que o jovem foi encaminhado para um presídio. Ele é o segundo suspeito preso por envolvimento no assalto ao posto de saúde do bairro Irajá, em Aracruz. Segundo a corporação, um terceiro indivíduo também teria participado do roubo está foragido.

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