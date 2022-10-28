Crime em Vila Velha: filha planejava matar a mãe há uma semana, diz polícia

Mulher foi assassinada a facadas dentro de casa em Vila Velha. A filha e o namorado da menina são suspeitos do crime Crédito: Archimedis Patrício

O adolescente de 14 anos confessou à polícia que ele e a namorada mataram a mãe da menina a facadas. Ele contou que, por volta das 19 horas, foi à casa da menina, que o entregou uma faca e chamou a mãe para ir no quarto dela. Ao chegar no cômodo, a mulher foi esfaqueada pelo adolescente. Questionado se a menina de 11 anos também teria esfaqueado a mãe, o adolescente confirmou a versão à polícia.

“O adolescente afirmou que eles namoravam há dois meses e meio e que a morte da vítima estava planejada há uma semana. A motivação, segundo o adolescente, está relacionada a reclamações que a menina fazia com relação à convivência familiar”, informou a Polícia Civil em nota.

No depoimento do menor, ele afirmou que a motivação seria por conta de um abuso que a menina havia sofrido quando era criança e que, na época, ninguém havia feito nada. A polícia disse que as motivações serão investigadas.

A menina de 11 anos, o adolescente e o padrasto, de 32 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha na mesma noite do crime. Ainda segundo a polícia, após depoimentos, ficou constatado que os dois menores foram os autores das facadas que vitimaram a mãe da menor e dos golpes contra o padrasto da menina.

Golpe na cabeça

Em entrevista a TV Gazeta, o padrasto da menina contou que ao chegar em casa, estranhou a presença de uma cadeira próxima à porta.

"Chamei 'amor' e ninguém respondeu, depois vi um sangue no chão. A primeira pancada foi muito forte, quase caí. Seu eu caísse, tenho certeza que iam me matar", contou o padrasto.

Segundo a vítima, ele conseguiu lutar com o adolescente e chegou ao portão, onde pediu socorro. No entanto, os vizinhos pensaram que ele havia matado a própria mulher e ameaçaram o homem.

O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Ele será encaminhado ao Ciase. Já a criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar do município visto que, pela idade, é considerada penalmente inimputável. O caso seguirá sob investigação.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Recado escrito

A polícia encontrou anotações nos cadernos da menina de 11 anos onde ela se declara totalmente apaixonada pelo garoto. Ela afirma que eles namoram e se amam muito. “A gente vai até matar meus pais para ficar juntinhos”, escreveu no caderno. A anotação foi feita nesta quarta-feira (26).

Menina de 11 anos é suspeita de matar a própria mãe Crédito: Reprodução

Na mesma data, ela escreveu sobre falar algumas coisas e que cada assunto teria uma cor. Entre os exemplos, ela cita sobre ter problemas com a família. De acordo com o delegado Marcelo Nolasco, no dia do crime, os dois fizeram uma emboscada e o adolescente de 14 anos atacou a mulher.

"Ele chegou na casa dela, ela o entregou a faca, o que já estava combinado. Ele entrou na residência e esperaram a chegada da mãe. Quando a mãe chegou, ela foi atraída até a menina e foi esfaqueada pelas costas", contou o delegado.

Por conta da idade, a menina não pôde ser ouvida, mas em uma conversa informal com os policiais, ela admitiu os fatos.

"Não tem como não se comover ou se espantar com a história. Algo totalmente diferente da vivência policial. O que leva uma criança a matar a própria mãe?", questiona o delegado Marcelo Nolasco.

A menina de 11 anos não pode ser autuada, já que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD), Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990, menores de 12 anos são considerados crianças e são inimputáveis penalmente, ou seja, não podem sofrer nenhum tipo de penalidade. Ela deverá ser encaminhada a algum familiar.

Padrasto seria morto

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o adolescente de 14 anos confessou que só mataria o padrasto da namorada, para garantir que não seriam presos pelo assassinato da mãe da garota.

O homem de 32 anos chegava em casa do trabalho, quando foi surpreendido pelo adolescente que o agrediu com um bastão e chegou a esfaqueá-lo. Mesmo ferido, ele conseguiu fugir e pedir socorro.

Os vizinhos acionaram a polícia ao ouvirem gritos de socorro e impediram que os adolescentes e o homem saíssem de dentro da casa até a chegada Polícia Militar . O padrasto da menina foi socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, onde foi atendido e liberado.

No hospital, ele contou aos policiais que chegou do trabalho e se deparou com a porta escorada por uma cadeira e notou pegadas com marca de sangue pelo imóvel.