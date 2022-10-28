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Em Colatina

Estudante acha perereca em refeição no Ifes de Itapina, em Colatina

Instituto disse que solicitou esclarecimentos e soluções à empresa responsável pela preparação dos alimentos. Uma equipe analisa o contrato e as medidas a serem adotadas

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 17:16

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 out 2022 às 17:16
Perereca foi encontrada em folha de alface de refeição servida no Ifes de Itapina
Perereca foi encontrada em folha de alface de refeição servida no Ifes de Itapina Crédito: Redes sociais
Uma estudante de ensino médio encontrou uma perereca no prato de comida no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), no campus em Itapina, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A refeição é servida por uma empresa terceirizada, responsável pela preparação da alimentação na unidade. O fato ocorreu na última quarta-feira (26).
Na imagem é possível ver o anfíbio, de cor escura, em meio a uma folha de alface – no prato havia também arroz, feijão e carne de boi. Como o Ifes den Itapina está localizado em área rural, outra alternativa para a alimentação dos estudantes do local fica a cerca de 8 km, o que torna importante a oferta do serviço na unidade.
Procurado por A Gazeta para se pronunciar sobre o caso, o Ifes de Itapina informou, por nota, que após saber sobre o ocorrido imediatamente notificou a empresa, que tem cinco dias para apresentar explicações e soluções. Segundo o instituto, uma equipe do campus, formada por servidores responsáveis pela fiscalização do serviço prestado, analisa o contrato firmado com a empresa e as medidas cabíveis.
A unidade ponderou que a suspensão ou rescisão do contrato podem causar prejuízos aos estudantes e às atividades letivas, pesquisa e extensão, porque seria necessário um novo processo de contratação, que pode demorar cerca de três a seis meses, o que precisaria interromper o calendário acadêmico. Entretanto, segundo o instituto, a possibilidade de ocorrer a rescisão é considerada.
O Ifes de Itapina destacou ainda que os cortes orçamentários dos últimos anos fez com que fosse tomada a decisão de contratar uma empresa para este serviço.

Nota do Ifes na íntegra:

O Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes Campus Itapina informa que teve ciência do problema no dia 26 de outubro e, de imediato, notificou a empresa responsável pela preparação dos alimentos. Por força legal, a empresa tem 5 (cinco) dias para apresentar as explicações devidas e eventuais soluções. Lembramos que as refeições no Campus Itapina são preparadas e fornecidas por empresa terceirizada, vencedora do Pregão Eletrônico nº 01/2021, homologado em 23/08/2021, que gerou o Contrato de Prestação de Serviços nª 05/2021, de 01/09/2021.

Uma equipe do Campus Itapina, formada pelos servidores responsáveis pela fiscalização do serviço prestado, foi designada para analisar o contrato e tomar as medidas cabíveis. Entre essas medidas, poderá ocorrer a aplicação de multa, a suspensão, ou até mesmo, a rescisão unilateral do contrato.

O Ifes Campus Itapina pondera que a suspensão ou a rescisão contratual, neste momento, acarretará prejuízos aos estudantes e às atividades letivas de ensino, pesquisa e extensão, uma vez que um novo processo de contratação requer um rito processual cuja tramitação tomará de três a seis meses e, neste período, o campus precisaria interromper as aulas e todo o calendário acadêmico.

Ressaltamos que o campus está localizado em área rural do município de Colatina e não há, nos arredores, opções de alimentação para a comunidade acadêmica, estando a alternativa mais próxima distante cerca de 8 (oito) quilômetros. O Campus Itapina assumiu e mantém o compromisso de fornecer alimentação a seus estudantes, que é um direito básico garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil. Devido aos sucessivos cortes orçamentários dos últimos anos, a solução encontrada pelo campus para conseguir manter seu restaurante funcionando foi a terceirização.

Ao mesmo tempo, a instituição não será conivente ou tolerante com falhas cometidas pela empresa contratada e aplicará as sanções contratuais que forem necessárias para garantir a qualidade e a segurança do alimento, o que inclui a possibilidade de rescisão. O Campus Itapina possui em torno de 1200 matrículas e são servidos, diariamente, cerca de 1.050 lanches (café da manhã, lanche da tarde e lanche da noite) e 900 refeições (almoço e janta)”.

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