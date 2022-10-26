Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro São Miguel

Mulher morre atropelada por carro na BR 259 em Colatina

Acidente ocorreu na noite desta terça-feira (25). Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local e motorista do Toyota Corolla passou mal e precisou de atendimento médico

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 12:27

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 out 2022 às 12:27
Uma mulher de 60 anos morreu atropelada por um carro na noite de terça-feira (25), na BR 259, no bairro São Miguel, em Colatina, Noroeste do Estado. A vítima, que não foi identificada, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O motorista do Toyota Corolla passou mal e precisou ser socorrido para o Hospital Estadual Silvio Avidos, no município.
O acidente aconteceu por volta de 21h40, no km 52 da rodovia, próximo a uma escola particular. Não há mais informações sobre a dinâmica do atropelamento. Segundo apuração da TV Gazeta Noroeste, o condutor teve hipertensão arterial, por isso precisou de atendimento médico. Antes de ser liberado, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
A Polícia Civil informou, em nota, que o motorista não foi conduzido para a Delegacia Regional de Colatina. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, como o condutor do veículo permaneceu no local do acidente e prestou socorro à vítima, e foi submetido ao teste do bafômetro e teve resultado negativo para o consumo de álcool, ele foi liberado.
Ainda segundo a PRF, um boletim de ocorrência foi confeccionado e, posteriormente, o condutor será intimado para prestar esclarecimentos junto a PC.

Veja Também

Acidente na BR 259 interdita pista em Colatina

Homem é detido após furtar faca e tentar matar desafeto em Colatina

ONG de Colatina faz perucas e próteses para mulheres com câncer de mama

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Polícia Civil Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados