Mulher morre atropelada por carro na BR 259 em Colatina

Uma mulher de 60 anos morreu atropelada por um carro na noite de terça-feira (25), na BR 259, no bairro São Miguel, em Colatina, Noroeste do Estado. A vítima, que não foi identificada, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O motorista do Toyota Corolla passou mal e precisou ser socorrido para o Hospital Estadual Silvio Avidos, no município.

O acidente aconteceu por volta de 21h40, no km 52 da rodovia, próximo a uma escola particular. Não há mais informações sobre a dinâmica do atropelamento. Segundo apuração da TV Gazeta Noroeste, o condutor teve hipertensão arterial, por isso precisou de atendimento médico. Antes de ser liberado, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

Polícia Civil informou, em nota, que o motorista não foi conduzido para a Delegacia Regional de Colatina. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, como o condutor do veículo permaneceu no local do acidente e prestou socorro à vítima, e foi submetido ao teste do bafômetro e teve resultado negativo para o consumo de álcool, ele foi liberado.