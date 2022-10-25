Homem é detido após furtar faca e tentar matar desafeto em Colatina

Segundo apuração da repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta Noroeste, o suspeito e a vítima seriam moradores em situação de rua e o homem que foi esfaqueado estava conversando com outras pessoas na praça quando tudo aconteceu. O local do crime é de grande movimentação, próximo à Câmara Municipal de Colatina e a uma escola.