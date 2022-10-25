Homem é detido após furtar faca e tentar matar desafeto em Colatina

Um homem foi detido após tentar matar a facadas outro indivíduo na Praça Municipal de Colatina, no Centro da cidade, no início da noite de segunda-feira (24). A Polícia Militar disse que o suspeito furtou uma faca de cozinha em um supermercado e depois a utilizou para golpear a vítima nas costas. Os envolvidos não tiveram nomes e idades divulgados,
Consta em boletim de ocorrência da PM que o indivíduo furtou o objeto em um supermercado e saiu correndo do local, deixando a carteira com os documentos, dizendo que voltaria ao comércio para buscar. Após o crime, o suspeito foi encontrado por dois militares perto do estabelecimento, com a faca usada na tentativa de homicídio.
Aos militares, o suspeito contou que agiu após ser agredido pela vítima com um soco no rosto. Uma testemunha, que não quis se identificar para a PM, disse aos policiais que, antes de esfaquear o indivíduo, o homem chegou por trás e disse: "Você não vai mais fazer isso com ninguém”. Em seguida, cometeu o crime. A vítima foi encontrada ferida em um banco da praça, próximo ao chafariz.
Segundo apuração da repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta Noroeste, o suspeito e a vítima seriam moradores em situação de rua e o homem que foi esfaqueado estava conversando com outras pessoas na praça quando tudo aconteceu. O local do crime é de grande movimentação, próximo à Câmara Municipal de Colatina e a uma escola.
O homem ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina, e a reportagem não obteve informações sobre o estado de saúde dele.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber sobre os procedimentos adotados com o suspeito do crime. A corporação informou que o suspeito, de 36 anos, conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.