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Crime

Jovem é assassinado a tiros por encapuzados em Colatina

Testemunhas contaram que dois suspeitos fugiram após atirarem em Jéferson Pires dos Santos, de 28 anos, no bairro São Marcos, na madrugada desta quarta-feira (12)

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 12:05

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

12 out 2022 às 12:05
O corpo de Jéferson Pires dos Santos (foto) foi encaminhado para o SML de Colatina
O corpo de Jéferson Pires dos Santos (foto) foi encaminhado para o SML de Colatina Crédito: Divulgação - Redes Sociais
Um jovem de 28 anos foi assassinado a tiros no meio da rua na madrugada desta quarta-feira (12) no bairro São Marcos, em Colatina. O resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar socorro á vítima, mas ao chegar ao local, Jéferson Pires dos Santos já estava sem vida. A motivação do crime não foi divulgada e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Militar informou que testemunhas relataram que dois homens encapuzados atiraram contra Jéferson e, em seguida, correram para um beco. Buscas foram feitas na região, mas eles não foram localizados pelos militares. No local do crime havia uma caminhonete, atingida por disparos no para-choque dianteiro com o pneu traseiro furado, provavelmente pelos tiros.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Segundo a PM,  no bolso da vítima, a perícia da Polícia Civil encontrou R$ 164,00 em espécie e sete pedras de crack, materiais que foram entregues na 15ª Delegacia Regional de Colatina.
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.  Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto, segundo a corporação.  

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