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Bombeiros acionados

Incêndio atinge lojas de alimentos e eletrônicos em Colatina

A ocorrência foi registrada na tarde deste sábado (8) na Rua Cassiano Castelo, no Centro

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 19:38

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

08 out 2022 às 19:38
Chamas atingiram região de comércio no centro de Colatina
Chamas atingiram região de comércio no centro de Colatina Crédito: Reprodução TV Gazeta
Um incêndio atingiu um imóvel onde funcionam lojas na Rua Cassiano Castelo, no Centro de Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, por volta das 17h deste sábado (8). O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas.
O Corpo de Bombeiros informou, em nota, que cinco lojas sofreram danos, sendo que três foram atingidas diretamente pelas chamas. A perícia foi acionada e o prazo previsto para a conclusão do laudo é de 10 dias. As cinco lojas estão interditadas por determinação da Defesa Civil Municipal, segundo a corporação.
Moradores da região informam que as chamas teriam atingido estabelecimentos que comercializam alimentos, como doces e salgados, e também um comércio de aparelhos eletrônicos.
Os donos das lojas tiveram a ajuda dos militares e de moradores para tirar os produtos de dentro dos pontos comerciais. Mercadorias e móveis dos estabelecimentos, entre elas de uma loja de roupas, foram colocadas na rua e na calçada. No entanto, ainda não há informação se o comércio de roupas também foi atingido pelas chamas.

Atualização

10/10/2022 - 12:23
O Corpo de Bombeiros enviou nota, nesta segunda-feira (10), com mais detalhes sobre o atendimento a ocorrência e informações sobre o número de lojas afetadas. O texto foi atualizado.

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