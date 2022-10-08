Incêndio atinge lojas de alimentos e eletrônicos em Colatina

Moradores da região informam que as chamas teriam atingido estabelecimentos que comercializam alimentos, como doces e salgados, e também um comércio de aparelhos eletrônicos.

Os donos das lojas tiveram a ajuda dos militares e de moradores para tirar os produtos de dentro dos pontos comerciais. Mercadorias e móveis dos estabelecimentos, entre elas de uma loja de roupas, foram colocadas na rua e na calçada. No entanto, ainda não há informação se o comércio de roupas também foi atingido pelas chamas.