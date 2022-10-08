Incêndio atinge lojas de alimentos e eletrônicos em Colatina

O Corpo de Bombeiros informou, em nota, que cinco lojas sofreram danos, sendo que três foram atingidas diretamente pelas chamas. A perícia foi acionada e o prazo previsto para a conclusão do laudo é de 10 dias. As cinco lojas estão interditadas por determinação da Defesa Civil Municipal, segundo a corporação.
Moradores da região informam que as chamas teriam atingido estabelecimentos que comercializam alimentos, como doces e salgados, e também um comércio de aparelhos eletrônicos.
Os donos das lojas tiveram a ajuda dos militares e de moradores para tirar os produtos de dentro dos pontos comerciais. Mercadorias e móveis dos estabelecimentos, entre elas de uma loja de roupas, foram colocadas na rua e na calçada. No entanto, ainda não há informação se o comércio de roupas também foi atingido pelas chamas.
Atualização
10/10/2022 - 12:23
O Corpo de Bombeiros enviou nota, nesta segunda-feira (10), com mais detalhes sobre o atendimento a ocorrência e informações sobre o número de lojas afetadas. O texto foi atualizado.