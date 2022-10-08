Justiça manda soltar homem preso por racismo em shopping de Vila Velha

Jurcelino Sebastianes de Araujo, de 89 anos, foi preso após cometer crime de racismo Crédito: Reprodução

Um vídeo registrado após as ofensas, na quinta (6), mostra o indivíduo comentando a situação. "Eu até gosto de preto", afirmou. No boletim de ocorrência consta que Jurcelino Sebastianes de Araujo chegou ao local e xingou dois funcionários da loja, de 20 e 22 anos. Conforme relato das vítimas, o homem as xingou de "macacos pretos feios".

Ele ainda teria afirmado "vou matar todos os gays, pretos e mulheres feias", declarado que não gosta de gente preta e se referido a atendente de 20 anos como "mais uma macaca". Jurcelino foi levado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado pelo crime de racismo e depois encaminhado ao sistema prisional.

Ele passou por audiência de custódia na manhã de sexta-feira (7), na qual a defesa solicitou sua liberdade, em função da idade e de problemas de saúde, além da ausência de antecedentes criminais.

O juiz Arion Mergar acatou o pedido e concedeu a liberdade provisória, sem fiança, e estabeleceu algumas regras. O réu foi proibido de deixar a Grande Vitória sem autorização da Justiça e deverá comparecer a todos os atos do processo. Ele também foi proibido de frequentar a loja em que ocorreram os fatos e de tentar qualquer contato com as vítimas.