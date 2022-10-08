Justiça manda soltar homem preso por racismo em shopping de Vila Velha

Um homem de 89 anos, preso nesta quinta-feira (6) por cometer racismo contra dois funcionários de uma loja no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, foi liberado pela Justiça, sem necessidade de pagamento de fiança.
Um vídeo registrado após as ofensas, na quinta (6), mostra o indivíduo comentando a situação. "Eu até gosto de preto", afirmou. No boletim de ocorrência consta que Jurcelino Sebastianes de Araujo chegou ao local e xingou dois funcionários da loja, de 20 e 22 anos. Conforme relato das vítimas, o homem as xingou de "macacos pretos feios".
Ele ainda teria afirmado "vou matar todos os gays, pretos e mulheres feias", declarado que não gosta de gente preta e se referido a atendente de 20 anos como "mais uma macaca". Jurcelino foi levado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado pelo crime de racismo e depois encaminhado ao sistema prisional.
Ele passou por audiência de custódia na manhã de sexta-feira (7), na qual a defesa solicitou sua liberdade, em função da idade e de problemas de saúde, além da ausência de antecedentes criminais.
O juiz Arion Mergar acatou o pedido e concedeu a liberdade provisória, sem fiança, e estabeleceu algumas regras. O réu foi proibido de deixar a Grande Vitória sem autorização da Justiça e deverá comparecer a todos os atos do processo. Ele também foi proibido de frequentar a loja em que ocorreram os fatos e de tentar qualquer contato com as vítimas.
Caso descumpra alguma das determinações, poderá ser preso de forma preventiva.