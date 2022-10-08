A startup capixaba por trás do carro voador da Embraer

A Embraer, multinacional brasileira de aviação, quer colocar em operação, até 2026, o seu veículo elétrico de pouso e decolagem vertical (e-VTOL, na sigla em inglês). Um veículo voador com capacidade para levar até oito passageiros. Se tudo sair como os investidores e pesquisadores desejam, a aeronave será completamente autônoma, ou seja, não precisará de piloto. Seria uma revolução no transporte aéreo, principalmente nas curtas distâncias - de até 300 km.