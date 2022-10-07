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ES é prioridade para Grupo DMA, dono do EPA e do Mineirão

Número ainda não está fechado, mas, em 2023, é certo que novas unidades do Mineirão Atacarejo serão erguidas e que as lojas do EPA serão reformadas

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 03:59

Públicado em 

07 out 2022 às 03:59
Abdo Filho

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Abdo Filho

Oportunidades de trabalho no grupo Epa / Mineirão
Loja do Mineirão Atacarejo: empresa está em forte expansão Crédito: Grupo Epa/ Divulgação
Roberto Gosende, sócio-fundador do Grupo DMA, dono das marcas EPA e Mineirão Atacarejo, está bastante animado com as possibilidades que estão se abrindo para a rede, de origem mineira, em território capixaba. "O Espírito Santo é nossa prioridade. É um Estado organizado, bom de fazer negócios, que está com a economia aquecida e quem vem recebendo um importante fluxo de novas pessoas justamente por ter um bom ambiente para empreender. Estamos fazendo e seguiremos fazendo investimentos relevantes em todo o Estado".
O grupo ainda não tem um número fechado, mas, em 2023, é certo que novas unidades do Mineirão Atacarejo serão erguidas e que as lojas do EPA serão reformadas e qualificadas. Uma das estratégias do DMA para o Estado, principalmente para as unidades de Vitória e Vila Velha, é ampliar a marca EPA Premium. Hoje, apenas a unidade da Reta da Penha tem a bandeira premium.
O ano de 2022 foi bastante produtivo para o grupo no Estado. Foi o da transição e incorporação da rede OK, oito lojas foram compradas pelo DMA no final do ano passado, e também de ampliação do Mineirão Atacarejo. Agora em novembro serão inauguradas as unidades de Marataízes e Colatina. Hoje, são 21 lojas Epa e 11 do Mineirão espalhadas pelo Estado - 4,5 mil empregos diretos no Estado.
Com a ampliação de pontos de venda, o grupo está investindo forte em seus locais de armazenagem e distribuição no Estado. No mês passado, entrou em operação um novo galpão em Viana, com 14 mil m². Esta área já será ampliada em mais 4 mil m² até o início do ano que vem. Os galpões frigoríficos, são 3 mil m² na Serra, estão sendo reformados e modernizados. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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