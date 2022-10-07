ES é prioridade para Grupo DMA, dono do EPA e do Mineirão

Loja do Mineirão Atacarejo: empresa está em forte expansão Crédito: Grupo Epa/ Divulgação

O grupo ainda não tem um número fechado, mas, em 2023, é certo que novas unidades do Mineirão Atacarejo serão erguidas e que as lojas do EPA serão reformadas e qualificadas. Uma das estratégias do DMA para o Estado, principalmente para as unidades de Vitória e Vila Velha, é ampliar a marca EPA Premium. Hoje, apenas a unidade da Reta da Penha tem a bandeira premium.

O ano de 2022 foi bastante produtivo para o grupo no Estado. Foi o da transição e incorporação da rede OK, oito lojas foram compradas pelo DMA no final do ano passado, e também de ampliação do Mineirão Atacarejo. Agora em novembro serão inauguradas as unidades de Marataízes e Colatina. Hoje, são 21 lojas Epa e 11 do Mineirão espalhadas pelo Estado - 4,5 mil empregos diretos no Estado.