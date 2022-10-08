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Norte do ES

Motorista bate contra poste em acidente de trânsito em Linhares

O acidente aconteceu por volta das 6h30, na estrada que dá acesso ao balneário de Pontal do Ipiranga

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 12:51

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

08 out 2022 às 12:51
Um motorista ficou ferido após um acidente na manhã deste sábado (08) no bairro Aviso, em Linhares, Norte do Espírito Santo. A vítima ficou presa às ferragens e precisou ser socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu/192.
O acidente aconteceu por volta das 6h30, na estrada que dá acesso ao balneário de Pontal do Ipiranga. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista teria perdido o controle do veículo e colidido contra um poste. Ele foi encaminhado para o Hospital Geral de Linhares.

MAIS ACIDENTE

Uma mulher e um homem também ficaram feridos após uma batida entre dois veículos em um cruzamento na noite desta sexta (7) na BR 101, na altura do bairro Araçá. 
No bairro Araçá um homem e uma mulher ficaram feridos
No bairro Araçá um homem e uma mulher ficaram feridos Crédito: Reprodução - Redes Sociais
As vítimas foram socorridas pela equipe do Corpo de Bombeiros para o Hospital Rio Doce.
Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta Norte

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