Motorista bate contra poste em acidente de trânsito em Linhares

Um motorista ficou ferido após um acidente na manhã deste sábado (08) no bairro Aviso, em Linhares, Norte do Espírito Santo. A vítima ficou presa às ferragens e precisou ser socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu/192.

O acidente aconteceu por volta das 6h30, na estrada que dá acesso ao balneário de Pontal do Ipiranga. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista teria perdido o controle do veículo e colidido contra um poste. Ele foi encaminhado para o Hospital Geral de Linhares.

MAIS ACIDENTE

Uma mulher e um homem também ficaram feridos após uma batida entre dois veículos em um cruzamento na noite desta sexta (7) na BR 101, na altura do bairro Araçá.

No bairro Araçá um homem e uma mulher ficaram feridos Crédito: Reprodução - Redes Sociais

As vítimas foram socorridas pela equipe do Corpo de Bombeiros para o Hospital Rio Doce.