Carro vai parar dentro de escola de idiomas em acidente em Vila Velha

Um carro foi parar dentro de uma escola de idiomas em um acidente registrado na noite de quinta-feira (6) no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. O motorista contou à Polícia Militar que tentou desviar de outro veículo, mas acabou subindo a calçada e atingindo a parede da escola. No local, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi multado. Ele dispensou atendimento médico.
O carro ficou com a parte da frente destruída. A imagem registrada por um leitor de A Gazeta mostra apenas a parte traseira do veículo branco.
O homem relatou que trafegava pela Avenida Hugo Musso quando foi fechado por um carro que seguia pela Rua Castelo Branco e teria avançado o semáforo que estava vermelho. O motorista afirmou que neste momento desviou abruptamente do veículo, quando aconteceu o acidente.
A Polícia Civil foi procurada para informar se atendeu a ocorrência. Este texto será atualizado assim que houver retorno.
A Guarda de Vila Velha não foi acionada para ocorrência.