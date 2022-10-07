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Praia da Costa

Carro vai parar dentro de escola de idiomas em acidente em Vila Velha

Motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi multado. O carro ficou com a parte da frente destruída após o acidente, registrado na noite desta quinta-feira (7)

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 12:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2022 às 12:27
Carro invade escola de inglês na Praia da Costa, em Vila Velha
Carro invade escola de inglês na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro foi parar dentro de uma escola de idiomas em um acidente registrado na noite de quinta-feira (6) no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. O motorista contou à Polícia Militar que tentou desviar de outro veículo, mas acabou subindo a calçada e atingindo a parede da escola. No local, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi multado. Ele dispensou atendimento médico.
O carro ficou com a parte da frente destruída. A imagem registrada por um leitor de A Gazeta mostra apenas a parte traseira do veículo branco.
O homem relatou que trafegava pela Avenida Hugo Musso quando foi fechado por um carro que seguia pela Rua Castelo Branco e teria avançado o semáforo que estava vermelho. O motorista afirmou que neste momento desviou abruptamente do veículo, quando aconteceu o acidente.
A Polícia Civil foi procurada para informar se atendeu a ocorrência. Este texto será atualizado assim que houver retorno.
A Guarda de Vila Velha não foi acionada para ocorrência.

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