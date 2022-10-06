Carreta derruba postes, puxa fios e via fica interditada na Serra

Questionada, a Prefeitura da Serra informou que equipes do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) estão no atendimento da ocorrência. "O DOT está fazendo o monitoramento da via e escoando os veículos por um trajeto alternativo que passa pelo terreno de uma empresa", disse, em nota. Ainda não há previsão de alteração e liberação no fluxo da via.