Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estrago

Carreta derruba postes, puxa fios e via fica interditada na Serra

Com o acidente ocorrido nesta quinta (06) no cruzamento da ES 010 com uma rua paralela, os veículos que passam pelo local foram desviados por um trajeto alternativo

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 16:22

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

06 out 2022 às 16:22
Pelo menos três postes ficaram caídos após acidente na Serra
Pelo menos três postes ficaram caídos após acidente na Serra, nesta quinta-feira (06) Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma carreta derrubou pelo menos três postes de energia na tarde desta quinta-feira (06), enquanto passava pelo cruzamento da Rua Recife com a ES 010, em Jardim Limoeiro, na Serra, bem no trecho frente ao Cerimonial Steffen. Segundo a Polícia Militar, o veículo entrava em uma empresa que fica na região quando atingiu os fios de energia e acabou causando o acidente. Ninguém ficou ferido. 
Questionada, a Prefeitura da Serra informou que equipes do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) estão no atendimento da ocorrência. "O DOT está fazendo o monitoramento da via e escoando os veículos por um trajeto alternativo que passa pelo terreno de uma empresa", disse, em nota. Ainda não há previsão de alteração e liberação no fluxo da via.
A EDP também informou em nota que está no local realizando o reparo da rede elétrica atingida. A empresa foi questionada sobre a falta de energia na região, além da quantidade de moradores atingidos. Se houver retorno, esta matéria será atualizada. 

Veja Também

Vídeo mostra modelo na faixa de pedestres antes de ser atropelada em Vitória

Mulher é estuprada por motorista de app em corrida na Serra

Preso suspeito de invadir casa da ex e matar namorado dela em São Gabriel

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente edp Bairro Jacaraípe Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que governo Trump faz apuração interna sobre prisão de Ramagem pelo ICE
Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados