Carreta derruba postes, puxa fios e via fica interditada na Serra

Uma carreta derrubou pelo menos três postes de energia na tarde desta quinta-feira (06), enquanto passava pelo cruzamento da Rua Recife com a ES 010, em Jardim Limoeiro, na Serra, bem no trecho frente ao Cerimonial Steffen. Segundo a Polícia Militar, o veículo entrava em uma empresa que fica na região quando atingiu os fios de energia e acabou causando o acidente. Ninguém ficou ferido.
Questionada, a Prefeitura da Serra informou que equipes do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) estão no atendimento da ocorrência. "O DOT está fazendo o monitoramento da via e escoando os veículos por um trajeto alternativo que passa pelo terreno de uma empresa", disse, em nota. Ainda não há previsão de alteração e liberação no fluxo da via.
A EDP também informou em nota que está no local realizando o reparo da rede elétrica atingida. A empresa foi questionada sobre a falta de energia na região, além da quantidade de moradores atingidos. Se houver retorno, esta matéria será atualizada.