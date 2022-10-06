Preso suspeito de invadir casa da ex e matar namorado dela em São Gabriel

Suspeito foi encontrado durante uma operação da Polícia Crédito: Divulgação/PCES

O homem suspeito de invadir a casa da ex-namorada e matar o atual namorado dela a facadas, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na última semana, foi preso pela Polícia Civil na noite de quarta-feira (05). Ele estava no bairro Asa Branca, no mesmo município, e foi encontrado em uma casa que foi alvo de uma operação que cumpria mandados de busca relacionados ao tráfico de drogas.

O caso aconteceu no dia 28 de setembro. Com golpes de faca, o suspeito matou Lucas Eduardo Peixoto, de 20 anos. De acordo com a Polícia Militar, naquela ocasião, ele ainda tentou esfaquear a ex, porém foi impedido por outras pessoas que estavam no local. O homem conseguiu fugir depois. Segundo a PM, a jovem havia se separado do suspeito há cerca de três meses.

Segundo o delegado Rafael Caliman, titular da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, a PC sabia que o indivíduo morava naquela região e foi pedida a prisão dele na última segunda-feira (3). Ele se apresentou à delegacia depois do crime, mas permaneceu em liberdade.

"Consideramos que a manutenção dele em liberdade representaria sério risco à vida da ex-companheira e pedimos a prisão temporária do suspeito. Sabíamos que ele residia naquela região. Até orientei as equipes que ele poderia ser localizado durante os trabalhos. Para nossa surpresa, ele estava em uma das casas que vasculhamos. Nós não podemos comprovar a vinculação dele ao tráfico de drogas. Ele só estava em uma das casas", relatou o delegado.