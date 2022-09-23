Jovem é morto a tiros no meio de rua em São Gabriel da Palha

Um homem foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (22) no bairro Santa Helena, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Felipe Oliveira Martins, de 21 anos, estava acompanhado da namorada próximo a uma igreja católica quando foi morto. Segundo a Polícia Militar, um carro se aproximou, o motorista atirou três vezes contra a vítima e fugiu em direção ao Centro da cidade.
O crime aconteceu por volta de 22h30, na rua Adolfo Bozetti. O suspeito dirigia um Chevrolet Corsa azul e não foi mais visto após efetuar os disparos. A morte de Felipe foi confirmada no local, para onde a perícia foi acionada e recolheu uma munição calibre .38.
Até o momento, não há mais informações sobre a autoria e a motivação do crime. O corpo de Felipe foi recolhido e levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, depois, liberado aos familiares. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil sobre as investigações do caso. A corporação informou, por nota, que as diligências e apurações sobre o caso estão em andamento pela Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha e, até o momento, não houve detidos.
A PC destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.