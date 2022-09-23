Jovem é morto a tiros no meio de rua em São Gabriel da Palha

O crime aconteceu por volta de 22h30, na rua Adolfo Bozetti. O suspeito dirigia um Chevrolet Corsa azul e não foi mais visto após efetuar os disparos. A morte de Felipe foi confirmada no local, para onde a perícia foi acionada e recolheu uma munição calibre .38.

A PC destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.