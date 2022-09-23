Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Jovem é morto a tiros no meio de rua em São Gabriel da Palha

Crime aconteceu por volta de 22h30, no bairro Santa Helena. Suspeito dirigia um Chevrolet Corsa azul e não foi mais visto após efetuar os disparos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 set 2022 às 10:14

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 10:14

Vítima foi identificada pela PM como Felipe Oliveira Martins
Vítima foi identificada pela PM como Felipe Oliveira Martins Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (22) no bairro Santa Helena, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Felipe Oliveira Martins, de 21 anos, estava acompanhado da namorada próximo a uma igreja católica quando foi morto. Segundo a Polícia Militar, um carro se aproximou, o motorista atirou três vezes contra a vítima e fugiu em direção ao Centro da cidade.
O crime aconteceu por volta de 22h30, na rua Adolfo Bozetti. O suspeito dirigia um Chevrolet Corsa azul e não foi mais visto após efetuar os disparos. A morte de Felipe foi confirmada no local, para onde a perícia foi acionada e recolheu uma munição calibre .38.
Até o momento, não há mais informações sobre a autoria e a motivação do crime. O corpo de Felipe foi recolhido e levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, depois, liberado aos familiares. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil sobre as investigações do caso. A corporação informou, por nota, que as diligências e apurações sobre o caso estão em andamento pela Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha e, até o momento, não houve detidos.
A PC destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Veja Também

Incêndio atinge casa abandonada em São Gabriel da Palha

Sete pessoas são presas em flagrante por tráfico em São Gabriel da Palha

Morre jovem queimada pela mãe após briga em São Gabriel da Palha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil São Gabriel da Palha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km
Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados