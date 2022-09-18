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Noroeste do ES

Sete pessoas são presas em flagrante por tráfico em São Gabriel da Palha

De acordo com a Polícia Civil, grupo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 set 2022 às 13:27

Publicado em 18 de Setembro de 2022 às 13:27

Materiais apreendidos pela polícia durante operação em São Gabriel
Materiais apreendidos pela polícia durante operação em São Gabriel Crédito: Divulgação/PMES
Sete pessoas são presas em flagrante por tráfico em São Gabriel da Palha
Sete pessoas, entre 20 e 45 anos, foram presas após uma operação policial na tarde de sábado (17) no bairro Gustavo Boone, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, de acordo com a Polícia Civil. Todas elas são suspeitas de formarem uma quadrilha que atua no tráfico de drogas da região e foram autuadas em flagrante. Na ocorrência, a Polícia Militar também apreendeu três adolescentes.
Segundo informações da PM, havia um mandado de busca e apreensão contra o grupo. Equipes de policiais localizaram os indivíduos a partir de levantamentos feitos pelo setor de inteligência e realizaram a ação. Em seguida, todos foram conduzidos até a Delegacia Regional de Nova Venécia.
Drogas, armas e outros materiais foram encontrados pela PM dentro de uma casa, com apoio do cão policial. Entre os entorpecentes, havia 28 pedras de crack, dois papelotes de cocaína e uma bucha de maconha. Além disso, o grupo mantinha dois revólveres, uma garrucha e um simulacro de pistola. Os policiais também apreenderam munições, uma faca e outros itens, como oito celulares, dois cartões de crédito, uma aliança e uma carteira com documentos.
De acordo com a Polícia Civil, essas pessoas foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e, em seguida, encaminhadas ao sistema prisional.
Já os adolescentes assinaram Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, e foram reintegrados às famílias, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.
As armas apreendidas durante a ocorrência serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições. Já os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisados e, posteriormente, incinerados.

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