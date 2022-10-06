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Desceu de ré

Jovem morre em acidente após caminhonete cair em barranco no ES

A vítima estava na carroceria do veículo, que perdeu o controle e desceu de ré em um morro. Outras duas pessoas ficaram feridas

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 15:57

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 out 2022 às 15:57
Jovem morre em acidente após caminhão perder controle e capotar em Barra de São Francisco
Jovem morre em acidente após caminhonete capotar em Barra de São Francisco Crédito: Leitor | A Gazeta
Um jovem de 18 anos morreu em um acidente na noite desta quarta-feira (6), após a caminhonete em que ele estava perder o controle e descer de ré, caindo em um barranco na Estrada do Poranga, em Córrego Palmital, Barra de São Francisco,  Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na carroceria do veículo, e morreu no local. O motorista de 65 anos e um homem de 24 foram, que estava no carona, foram socorridos e levados para o Hospital Alceu Melgaço Filho, no município.
Para a PM, o condutor da caminhonete contou que estava subindo o morro, quando tentou trocar a marcha do veículo, mas ela não teria engatado, fazendo com que a caminhonete descesse de ré, provocando o acidente. Foram familiares que socorreram ele e o outro ocupante do veículo, que também ficou ferido.
O jovem de 18 anos teve o óbito confirmado no local e a perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Colatina.
O motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante, de acordo com a PC.
O caso seguirá sob investigação na Delegacia Regional de Barra de São Francisco

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