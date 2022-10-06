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Sem vítimas

Carreta tenta curvar, invade calçada e destrói imóvel na Serra

Equipes do Departamento de Operações de Trânsito foram ao local para garantir fluxo dos veículos e a segurança da via. O acidente não causou vítimas

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 10:01

Publicado em 

06 out 2022 às 10:01
Uma carreta que passava por uma rua no bairro Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na Serra, acabou invadindo e destruindo parte de um imóvel que fica na esquina, ao lado do UPA de Carapina, por volta das 7h desta quinta-feira (6). O condutor não foi encontrado no local após o acidente, segundo a Prefeitura da Serra.
Equipes do Departamento de Operações de Trânsito, da prefeitura, foram ao local para garantir fluxo dos veículos e a segurança da via. O acidente não causou vítimas.

Carreta invade casa, e motorista foge na Serra

A Prefeitura da Serra foi perguntada sobre o risco estrutural da casa após o acidente e informou que a Defesa Civil foi acionada para análise.
As polícias Militar e Civil também foram demandadas pela reportagem de A Gazeta. A matéria será atualizada assim que houver um retorno.

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