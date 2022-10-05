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Em Cariacica

Destombamento de caminhão deixa trânsito lento na Rodovia do Contorno

Por volta das 18h desta quarta-feira (05), ainda possível ver uma fila de carros de mais de quatro quilômetros; uma das pistas precisou ser interditada para o serviço, mas foi liberada às 18h26

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 18:32

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

05 out 2022 às 18:32
Destombamento de caminhão deixa trânsito lento na Rodovia do Contorno, em Cariacica
O motivo da lentidão foi o destombamento de um caminhão, que se envolveu em um acidente de trânsito na noite dessa terça-feira (04) Crédito: Leitor | A Gazeta
Motoristas que passavam pela Rodovia do Contorno, na altura do km 289, em Cariacica, tiveram de ter paciência devido a um longo congestionamento registrado entre o período da tarde e começo da noite desta quarta-feira (05). Por volta das 18h, ainda era possível ver uma fila de carros de mais de quatro quilômetros, conforme estimativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A Eco101, administradora da BR 101, explicou que o motivo era o destombamento de um caminhão, que se envolveu em um acidente ocorrido no dia anterior. Por isso, uma das pistas foi interditada, ocasionando a lentidão no sentido norte (em direção à Serra) da rodovia. A liberação total do local ocorreu às 18h26.
"Não houve vítima. Na faixa foi feito um desvio para a sinalização, e o destombamento ocorreu nesta quarta-feira (05) devido a necessidade do transbordo da carga pelo responsável", informou a concessionária, por nota.

Atualização

05/10/2022 - 6:55
Após a publicação desta matéria, a Eco 101 informou que a pista foi completamente liberada às 18h26. O texto foi atualizado.

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