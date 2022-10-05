Destombamento de caminhão deixa trânsito lento na Rodovia do Contorno

Motoristas que passavam pela Rodovia do Contorno, na altura do km 289, em Cariacica, tiveram de ter paciência devido a um longo congestionamento registrado entre o período da tarde e começo da noite desta quarta-feira (05). Por volta das 18h, ainda era possível ver uma fila de carros de mais de quatro quilômetros, conforme estimativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A Eco101, administradora da BR 101, explicou que o motivo era o destombamento de um caminhão, que se envolveu em um acidente ocorrido no dia anterior. Por isso, uma das pistas foi interditada, ocasionando a lentidão no sentido norte (em direção à Serra) da rodovia. A liberação total do local ocorreu às 18h26.
"Não houve vítima. Na faixa foi feito um desvio para a sinalização, e o destombamento ocorreu nesta quarta-feira (05) devido a necessidade do transbordo da carga pelo responsável", informou a concessionária, por nota.
Atualização
05/10/2022 - 6:55
Após a publicação desta matéria, a Eco 101 informou que a pista foi completamente liberada às 18h26. O texto foi atualizado.