Homem é preso por esfaquear ex-companheira em Mimoso do Sul

Um homem foi preso por esfaquear a ex-companheira na manhã desta quarta-feira (5), no Centro, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado . A mulher foi socorrida e levada ao hospital e o autor do crime foi encaminhado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim

A faca utilizada no crime contra uma mulher na manhã desta quarta-feira (5), no Centro, em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação \ Polícia Civil

O homem, identificado pela Polícia Civil (PC) como Fagner Nascimento dos Santos, era conhecido como “Zé Pequeno”. A polícia foi chamada por meio de uma ligação telefônica. No local, descobriu que o criminoso fugiu instantes após desferir ao menos um golpe de faca contra a vítima. A faca teria atingido a região do tórax da mulher.

Após realizar buscas, a equipe de investigação encontrou Fagner na casa do pai dele. Ele estava com a faca do crime, e a polícia presumiu que seria o autor da infração.

Segundo a descrição dos fatos da PC, homem não resistiu à abordagem policial e confessou ter cometido o crime de tentativa de feminicídio. Para a polícia, Fagner contou desferiu a facada motivado por ciúmes, já que, segundo ele, a vítima estava traindo ele com outro homem, antes do término do relacionamento deles. Os dois já haviam se separado há cerca de quatro meses.

A polícia ressaltou que, na terça-feira (4), o detido já havia cometido outro crime, visto que tentou esfaquear o atual namorado da vítima após uma discussão. Nesse ato, Fagner descumpriu a medida protetiva deferida em favor da ex-companheira.

Nesta terça-feira (5), o homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. A mulher está internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia também de Cachoeiro, que disse, que ela está na UTI.