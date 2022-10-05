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Tentativa de feminicídio

Homem é preso por esfaquear ex-companheira em Mimoso do Sul

Para a polícia, "Zé Pequeno" confessou ter cometido o crime e contou que o motivo seria uma traição da vítima com outro homem
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

05 out 2022 às 18:00

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 18:00

Um homem foi preso por esfaquear a ex-companheira na manhã desta quarta-feira (5), no Centro, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. A mulher foi socorrida e levada ao hospital e o autor do crime foi encaminhado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.
Homem é preso por esfaquear ex-companheira em Mimoso do Sul
A faca utilizada no crime contra uma mulher na manhã desta quarta-feira (5), no Centro, em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação \ Polícia Civil
O homem, identificado pela Polícia Civil (PC) como Fagner Nascimento dos Santos, era conhecido como “Zé Pequeno”. A polícia foi chamada por meio de uma ligação telefônica. No local, descobriu que o criminoso fugiu instantes após desferir ao menos um golpe de faca contra a vítima. A faca teria atingido a região do tórax da mulher.
Após realizar buscas, a equipe de investigação encontrou Fagner na casa do pai dele. Ele estava com a faca do crime, e a polícia presumiu que seria o autor da infração.
Segundo a descrição dos fatos da PC, homem não resistiu à abordagem policial e confessou ter cometido o crime de tentativa de feminicídio. Para a polícia, Fagner contou desferiu a facada motivado por ciúmes, já que, segundo ele, a vítima estava traindo ele com outro homem, antes do término do relacionamento deles. Os dois já haviam se separado há cerca de quatro meses.
A polícia ressaltou que, na terça-feira (4), o detido já havia cometido outro crime, visto que tentou esfaquear o atual namorado da vítima após uma discussão. Nesse ato, Fagner descumpriu a medida protetiva deferida em favor da ex-companheira.
Nesta terça-feira (5), o homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. A mulher está internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia também de Cachoeiro, que disse, que ela está na UTI.
Em nota, a Polícia Civil disse que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio e encaminhado ao sistema prisional.

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