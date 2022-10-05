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Em Vitória

Mulher é atropelada por caminhão a serviço da Prefeitura em Jardim Camburi

Acidente aconteceu na Rua Carlos Martins, uma dos principais do bairro da Capital capixaba. A senhora, de 77 anos, apresentava ferimentos e foi encaminhada ao hospital
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

05 out 2022 às 17:30

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 17:30

Uma mulher, de 77 anos, foi atropelada por um caminhão que estava a serviço da Prefeitura de Vitória, na Rua Carlos Martins, em Jardim Camburi, na Capital. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (5) e a ocorrência foi atendida pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.  Nesta quinta (6), a família informou que Maria Auxiliadora Carvalho Guimarães, que foi levada para o Hospital São Lucas,  não resistiu e morreu.
No local, os militares acionaram o Corpo de Bombeiros e foi constatado que a mulher estava com laceração severa (ferimento profundo), sem indicar em qual região do corpo. No entanto, ela se apresentava lúcida e orientada, e foi mobilizada e encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o São Lucas.
A reportagem de A Gazeta demandou a Prefeitura de Vitória e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.   

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