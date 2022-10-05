Motorista morre e três pessoas ficam feridas em acidente na BR 101, no ES

Um homem morreu em um acidente envolvendo o carro que ele dirigia e uma carreta no km 189 da BR 101, no distrito de Guaraná, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A colisão deixou outras três feridas na tarde desta quarta-feira (4). O motorista do carro, identificado como Joaldo Ribeiro Gonçalves, de 53 anos, ficou preso às ferragens do veículo e não resistiu.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro seguia da Bahia e ia para Vitória. O trecho da estrada foi parcialmente interditado, e em sistema pare e siga. Às 20h18, a PRF comunicou que o tráfego foi normalizado na pista.
Segundo apuração da TV Gazeta Norte no local, o carro e a carreta bateram de frente. O veículo pesado foi parar no acostamento da pista e depois ainda colidiu contra uma árvore às margens da rodovia federal. As três pessoas feridas são ocupantes do carro, todas foram socorridas e lavadas para um hospital em Linhares.
Ainda não se sabe o que causou o acidente. A Polícia Rodoviária Federal informou que realizou o teste de bafômetro com o motorista da carreta, e o resultado foi negativo.
A Eco 101, concessionária da rodovia, informou que foram acionados ambulância, viatura de inspeção e guincho da empresa, além da PRF, Polícia Civil e IML estão no local.
Atualização
06/10/2022 - 11:19
A reportagem confirmou a identidade do motorista do carro, que morreu no acidente. O texto foi atualizado.