Carro sai da pista e vai parar dentro de vala em Aracruz

Um carro caiu em uma vala em um acidente no fim da manhã desta segunda-feira (4), no bairro Novo Jequitibá, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Os ocupantes conseguiram sair do veículo em segurança e não houve feridos.
Imagens enviadas mostram que parte do carro ficou apoiada na ribanceira, enquanto a parte da frente ficou no córrego que corta a região. Não há informações sobre a causa do acidente, nem quantas pessoas estavam no veículo.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros informaram que, como não houve vítimas, não foram acionados.