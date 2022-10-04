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Carro sai da pista e vai parar dentro de vala em Aracruz

Acidente ocorreu no fim da manhã desta terça-feira (04), no bairro Jequitibá. Ocupantes conseguiram sair do veículo sem ferimentos

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 16:36

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

04 out 2022 às 16:36
Acidente em Aracruz
Após sair da pista, o carro foi parar dentro do valão, no bairro Jequitibá Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro caiu em uma vala em um acidente no fim da manhã desta segunda-feira (4), no bairro Novo Jequitibá, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Os ocupantes conseguiram sair do veículo em segurança e não houve feridos.
Imagens enviadas mostram que parte do carro ficou apoiada na ribanceira, enquanto a parte da frente ficou no córrego que corta a região. Não há informações sobre a causa do acidente, nem quantas pessoas estavam no veículo.
Acidente em Aracruz
Acidente ocorreu no fim da manhã desta segunda-feira (04) e não houve feridos Crédito: Leitor | A Gazeta
Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros informaram que, como não houve vítimas, não foram acionados.

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