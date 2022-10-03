Polícia prende sargento da PM suspeito de comercializar armas em Aracruz

Com o sargento da PM, foram apreendidas armas longas e também munição Crédito: Polícia Civil

Após receber a denúncia sobre as agressões, os policiais deram início às investigações e foram informados que o indivíduo também armazenava armas na residência dele e que vendia o armamento.

Com base nessa informação, a PC pediu um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça. Durante a ação, que contou com apoio da Polícia Militar , foram apreendidas armas irregulares e munições, segundo informações da titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Aracruz, delegada Amanda Barbosa.

“Fomos à residência do suspeito e, assim que tomou ciência do mandado, informou à equipe que, no interior do imóvel, ele tinha duas armas de fogo e munições, indicando o local onde o material estava guardado. Após as buscas, localizamos uma espingarda calibre 38, uma espingarda calibre .32, além de cerca de 40 munições de diferentes calibres”, contou a delegada.

Ainda de acordo com a delegada, o suspeito não utilizava a arma para ameaçar a ex-companheira, mas sempre que eles discutiam o sargento colocava as armas dele no carro e deixava o local.

O suspeito foi conduzido com todo o material apreendido para a Delegacia Regional de Aracruz. Além do cumprimento do mandado de prisão, ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e foi liberado para responder em liberdade, após pagar a fiança arbitrada pelo delegado plantonista.