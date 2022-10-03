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Polícia prende sargento da PM suspeito de comercializar armas em Aracruz

Além de vender armas irregulares, o homem também é investigado por ter agredido fisicamente e ameaçado a ex-companheira de 42 anos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 out 2022 às 17:50

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 17:50

Polícia prende sargento da PM suspeito de comercializar armas em Aracruz
Com o sargento da PM, foram apreendidas armas longas e também munição Crédito: Polícia Civil
Um sargento, de 53 anos, da Polícia Militar foi preso no bairro Barra do Sahy, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, suspeito de comercializar armas. Segundo a Polícia Civil, o homem também é investigado por ter agredido e ameaçado a ex-companheira de 42 anos. A prisão ocorreu na última quarta-feira (28), mas a informação só foi divulgada nesta segunda-feira (3). A PC informou que o sargento é aposentado desde de 2017. O nome dele não foi divulgado.
Após receber a denúncia sobre as agressões, os policiais deram início às investigações e foram informados que o indivíduo também armazenava armas na residência dele e que vendia o armamento.
Com base nessa informação, a PC pediu um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça. Durante a ação, que contou com apoio da Polícia Militar, foram apreendidas armas irregulares e munições, segundo informações da titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Aracruz, delegada Amanda Barbosa.
“Fomos à residência do suspeito e, assim que tomou ciência do mandado, informou à equipe que, no interior do imóvel, ele tinha duas armas de fogo e munições, indicando o local onde o material estava guardado. Após as buscas, localizamos uma espingarda calibre 38, uma espingarda calibre .32, além de cerca de 40 munições de diferentes calibres”, contou a delegada.
Ainda de acordo com a delegada, o suspeito não utilizava a arma para ameaçar a ex-companheira, mas sempre que eles discutiam o sargento colocava as armas dele no carro e deixava o local.
O suspeito foi conduzido com todo o material apreendido para a Delegacia Regional de Aracruz. Além do cumprimento do mandado de prisão, ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e foi liberado para responder em liberdade, após pagar a fiança arbitrada pelo delegado plantonista.
O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.

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