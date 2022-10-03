Polícia prende sargento da PM suspeito de comercializar armas em Aracruz

Um sargento, de 53 anos, da Polícia Militar foi preso no bairro Barra do Sahy, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, suspeito de comercializar armas. Segundo a Polícia Civil, o homem também é investigado por ter agredido e ameaçado a ex-companheira de 42 anos. A prisão ocorreu na última quarta-feira (28), mas a informação só foi divulgada nesta segunda-feira (3). A PC informou que o sargento é aposentado desde de 2017. O nome dele não foi divulgado.
Após receber a denúncia sobre as agressões, os policiais deram início às investigações e foram informados que o indivíduo também armazenava armas na residência dele e que vendia o armamento.
Com base nessa informação, a PC pediu um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça. Durante a ação, que contou com apoio da Polícia Militar, foram apreendidas armas irregulares e munições, segundo informações da titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Aracruz, delegada Amanda Barbosa.
“Fomos à residência do suspeito e, assim que tomou ciência do mandado, informou à equipe que, no interior do imóvel, ele tinha duas armas de fogo e munições, indicando o local onde o material estava guardado. Após as buscas, localizamos uma espingarda calibre 38, uma espingarda calibre .32, além de cerca de 40 munições de diferentes calibres”, contou a delegada.
Ainda de acordo com a delegada, o suspeito não utilizava a arma para ameaçar a ex-companheira, mas sempre que eles discutiam o sargento colocava as armas dele no carro e deixava o local.
O suspeito foi conduzido com todo o material apreendido para a Delegacia Regional de Aracruz. Além do cumprimento do mandado de prisão, ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e foi liberado para responder em liberdade, após pagar a fiança arbitrada pelo delegado plantonista.
O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.