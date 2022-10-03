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Crime

Homem é preso suspeito de agredir ex-mulher e a tia dela em Vila Velha

Suspeito foi encontrado escondido dentro de um cômodo escuro. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 13:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2022 às 13:22
Um homem de 31 anos, suspeito de agredir a ex-mulher, de 27 anos, e a tia dela, de 52, foi preso dentro da casa do pai da vítima no bairro Nova Itaparica, em Vila Velha, na madrugada desta segunda-feira (3). Segundo a Polícia Militar, ele foi encontrado escondido em um cômodo escuro e foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça.
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Polícia Militar conseguiu prender o homem suspeito dentro do imóvel Crédito: Fernando Madeira
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada após a vítima de 27 anos informar que estava na casa do pai quando o ex-marido, aparentemente sob efeito de álcool, chegou ao local e a agrediu. A tia, de 52 anos, também foi agredida. O homem fugiu e não foi localizado naquele momento.
Sem informar o intervalo de tempo, a Polícia Militar informou que a mulher fez um novo contato acionando a corporação. Segundo ela, o homem estava novamente no local e a família preferiu sair de casa, por segurança. O suspeito, novamente, conseguiu fugir.
A mulher pediu ajuda aos militares para buscar os filhos, de 6 e 4 anos, que estariam passando o fim de semana com o pai. No apartamento do suspeito, ele também não foi localizado, A mulher então recebeu informações de que as crianças foram com o avô, pai dela, que não teria condições de tomar conta dos netos.
A PM disse que os militares voltaram ao local, em Nova Itaparica. O pai da mulher agredida estava acamado e relatou que o suspeito havia retornado e subido para o segundo andar. Diante da informação, os militares realizaram buscas dentro do imóvel e encontraram o homem em um cômodo escuro. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória.
A Polícia Civil disse que o homem de 31 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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