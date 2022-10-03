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Arrombamento

Casa é invadida e armas, munições, TVs e notebook são furtados em Iúna

Segundo a PM, as armas – uma pistola e um revólver – em registradas. Suspeito arrombou uma janela para entrar na residência e também furtou R$ 600 em espécie
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

03 out 2022 às 12:37

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 12:37

Uma casa foi arrombada e diversos pertences foram furtados do local, entre eles duas televisões e um notebook, além de duas armas de fogo e diversas munições. O crime ocorreu neste domingo (2) no bairro Santo Antônio, em Iúna, no Sul do Estado.
Segundo o 14º Batalhão de Polícia Militar, o proprietário do imóvel acionou a corporação e contou que saiu cedo de casa para trabalhar, por volta de 5h30, e a esposa dele saiu às 13h para votar. Ao retornar para a residência às 18h30, ele observou que uma janela do imóvel estava aberta e o local havia sido alvo de arrombamento.
Aos militares, o homem disse que foram levados uma maleta com uma pistola 9 mm registrada, um revólver calibre .38 com oito munições intactas, um pequeno cofre contendo 90 munições calibre 9 mm, duas TVs, um notebook e aproximadamente R$ 600,00 em espécie.
De acordo com a PM, a vítima foi orientada a procurar uma delegacia para solicitar providências à autoridade competente.
Em nota, a Polícia Militar comunicou que as armas do homem que foram furtadas estavam devidamente registradas. “Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato”, explicou a colrporação.
Polícia Civil informou que, caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência em uma delegacia, ou de forma on-line, o caso será investigado por uma unidade policial. Do contrário, orienta que as vítimas registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online.
Além disso, a população pode contribuir de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

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