Mulher é assassinada pelo ex-marido 15 dias após separação em Iúna

Uma mulher de 35 anos foi morta a tiros na madrugada deste domingo (18) enquanto bebia com outros dois homens na varanda de uma casa no interior de Iúna , na Região do Caparaó. O suspeito de matar Elivania Aparecida da Silva é o ex-marido dela, Evaldo dos Santos, de 38 anos. A filha da vítima contou que o casal havia se separado 15 dias antes e o homem não aceitava o fim do relacionamento. Câmeras da residência flagraram o momento do crime.

Segundo informações da Polícia Militar , o crime aconteceu na varanda da casa de um morador da localidade de Córrego Rico, em Perdição. Foi a filha da vítima, que chamou a polícia após uma discussão entre a mãe, Elivania e o ex marido. O homem teria invadido o local, pulando na varanda, atirou na ex mulher e um dos homens que estavam no local e logo após, fugiu.

Após 15 dias de separação, mulher é assassinada por ex-marido Crédito: Divulgação/ Arquivo da família

Os tiros atiram a face e o tórax de Elivania. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a mulher para a Santa Casa de Iúna, mas no local o médico confirmou a morte da vítima.

A filha contou aos militares que Elivania Aparecida da Silva estava separada há mais ou menos 15 dias e ele não aceitava o fim do relacionamento. Segundo ela, o ex marido da mãe dizia que caso ela tivesse relacionamento com outro homem, iria matá-la.

Por nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado por meio da Delegacia de Polícia de Iúna como feminicídio e disse que, até o momento, o suspeito segue foragido. Segundo a corporação, as investigações apontam que Elivania não possuía medida protetiva "e o crime foi motivado porque o suspeito não aceitava a separação do casal". O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

Polícia Civil destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

HOMEM TAMBÉM FOI BALEADO

Polícia Militar informou que, após o crime, chegou ao pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Iúna uma segunda vítima de disparo de arma de fogo. O jovem de 20 anos contou à polícia havia sido baleado no mesmo local em que Elivânia foi assassinada e foi socorrido pelo dono da residência.

O dono da casa contou aos policiais que dormia no momento dos disparos. Ele disse que Elivania e o rapaz de 20 anos bebiam em um bar da cidade e, durante a madrugada, deu carona para eles e os deixou na varanda de sua residência. No local, o rapaz e a mulher ficaram bebendo.

HOMEM QUE ESTAVA NO LOCAL TINHA MANDADO DE PRISÃO