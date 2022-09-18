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Sambão

Guarda de Vitória prende três homens tentando invadir o Vital

Também na noite deste sábado (17),  um homem foi detido com celulares e cartões de créditos e  encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2022 às 13:58

Publicado em 18 de Setembro de 2022 às 13:58

Guarda Municipal de Vitória detém suspeito de roubo de celulares e homens tentando invadir Vital
Guarda Municipal de Vitória detém suspeito de roubo de celulares e homens tentando invadir Vital Crédito: Prefeitura de Vitória
Um homem foi preso com celulares roubados e outros três foram detidos tentando invadir o Vital, evento que ocorria no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, na noite deste sábado (17).
Segundo a assessoria da prefeitura de Vitória, os agentes da Guarda detiveram um suspeito, natural de Belo Horizonte, de posse de três celulares, os quais não soube explicar à equipe quem eram os proprietários, além de vários cartões de crédito e identidade de diversas vítimas na carteira. O indivíduo foi imediatamente encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória para as devidas providências.
Também na noite deste sábado (17), a guarda flagrou três indivíduos tentando pular a cerca de um dos estabelecimentos do Vital, causando danos à estrutura. Eles foram encaminhados para a delegacia. Um deles tinha mandado de prisão em aberto por roubo.
A Guarda informou também que, na primeira noite do evento, na sexta-feira (16), foram registradas duas ocorrências de furtos.
A Polícia Civil informou que o suspeito de furto dos celulares, de 42 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado com escalada e concurso de duas ou mais pessoas.
No caso dos três que tentaram invadir o local, os suspeitos, de 29 e 38 anos, foram autuados em flagrante por desobediência a ordem legal, desacato à autoridade policial, e tentativa de furto qualificado com escalada e concurso de duas ou mais pessoas. O suspeito de 38 anos também possuía um mandado de prisão em aberto por roubo da 2ª Vara Criminal de Vitoria. Já o terceiro suspeito detido nessa ocorrência pela Guarda, de 36 anos, foi levado na condição de testemunha.
Os três autuados nas ocorrências foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Atualização

18/09/2022 - 2:23
Após a publicação da matéria, a Polícia Civil enviou uma nota informando a autuação dos detidos. O texto foi atualizado. 

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