Guarda de Vitória prende três homens tentando invadir o Vital

Guarda Municipal de Vitória detém suspeito de roubo de celulares e homens tentando invadir Vital Crédito: Prefeitura de Vitória

Um homem foi preso com celulares roubados e outros três foram detidos tentando invadir o Vital, evento que ocorria no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, na noite deste sábado (17).

Segundo a assessoria da prefeitura de Vitória, os agentes da Guarda detiveram um suspeito, natural de Belo Horizonte, de posse de três celulares, os quais não soube explicar à equipe quem eram os proprietários, além de vários cartões de crédito e identidade de diversas vítimas na carteira. O indivíduo foi imediatamente encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória para as devidas providências.

Também na noite deste sábado (17), a guarda flagrou três indivíduos tentando pular a cerca de um dos estabelecimentos do Vital, causando danos à estrutura. Eles foram encaminhados para a delegacia. Um deles tinha mandado de prisão em aberto por roubo.

A Guarda informou também que, na primeira noite do evento, na sexta-feira (16), foram registradas duas ocorrências de furtos.

A Polícia Civil informou que o suspeito de furto dos celulares, de 42 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado com escalada e concurso de duas ou mais pessoas.

No caso dos três que tentaram invadir o local, os suspeitos, de 29 e 38 anos, foram autuados em flagrante por desobediência a ordem legal, desacato à autoridade policial, e tentativa de furto qualificado com escalada e concurso de duas ou mais pessoas. O suspeito de 38 anos também possuía um mandado de prisão em aberto por roubo da 2ª Vara Criminal de Vitoria. Já o terceiro suspeito detido nessa ocorrência pela Guarda, de 36 anos, foi levado na condição de testemunha.

Os três autuados nas ocorrências foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).