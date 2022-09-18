Troca de tiros: criminosos enfrentam a PM em três bairros da Serra

A noite deste sábado (17) e a madrugada de domingo (18) foram marcadas por troca de tiros entre policiais militares e criminosos, em bairros da Serra, na Grande Vitória. Um jovem de 19 anos foi preso e drogas foram apreendidas.
Trocas de tiros: criminosos enfrentam a PM em três bairros da Serra
De acordo com informações da Polícia Militar, no bairro Balneário de Carapebus, uma guarnição encontrou indivíduos armados que atiraram contra os policiais, que revidaram.
Na sequência, os policiais apreenderam 665 buchas de maconha; 147 pinos de cocaína; 15 papelotes de cocaína; 1 revólver calibre 38 de numeração raspada; quatro munições de .38 intactas e duas munições de 9mm intactas.
Já no bairro Serra Dourada III, as equipes visualizaram durante o patrulhamento vários indivíduos portando arma de fogo. Em seguida os criminosos atiraram e iniciaram o confronto. No local a PM apreendeu 19 buchas de maconha; 12 pedras crack; 27 pinos de cocaína; três carregadores de pistola; dois rádios comunicadores digitais e 95 munições 9mm.
Não houve detidos nessas ocorrências.
Já no bairro Santo Antônio, no Centro da Serra, policiais militares abordaram dois homens que instantaneamente efetuaram disparos contra a guarnição.
Os policiais revidaram e conseguiram prender um dos criminosos, de 19 anos. Com ele foi apreendida uma pistola 9mm de numeração suprimida com 16 munições de mesmo calibre.
Troca de tiros entre PM e criminosos termina em uma prisão e apreensões de drogas
O detido e os materiais apreendidos nas ocorrências foram encaminhados à 3ª Regional para as medidas cabíveis.
A reportagem acionou a Polícia Militar para saber mais detalhes das ocorrências. Assim que houver retorno, esse texto será atualizado.
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 19 anos, conduzido à Delegacia Regional da Serra, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado contra agente de segurança pública no exercício da função e possuía um mandado de prisão, porém não consta por qual crime. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). A arma apreendida com o suspeito durante a ocorrência será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições.
Atualização
18/09/2022 - 11:00
Após a publicação da reportagem, a Polícia Civil enviou uma nota sobre a autuação do jovem de 19 anos. O texto foi atualizado.