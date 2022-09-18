Troca de tiros: criminosos enfrentam a PM em três bairros da Serra

A noite deste sábado (17) e a madrugada de domingo (18) foram marcadas por troca de tiros entre policiais militares e criminosos, em bairros da Serra, na Grande Vitória. Um jovem de 19 anos foi preso e drogas foram apreendidas.

Troca de tiros entre policiais militares e bandidos termina em prisão e apreensões Crédito: Polícia Militar

Your browser does not support the audio element. Trocas de tiros: criminosos enfrentam a PM em três bairros da Serra

De acordo com informações da Polícia Militar , no bairro Balneário de Carapebus, uma guarnição encontrou indivíduos armados que atiraram contra os policiais, que revidaram.

Na sequência, os policiais apreenderam 665 buchas de maconha; 147 pinos de cocaína; 15 papelotes de cocaína; 1 revólver calibre 38 de numeração raspada; quatro munições de .38 intactas e duas munições de 9mm intactas.

Já no bairro Serra Dourada III, as equipes visualizaram durante o patrulhamento vários indivíduos portando arma de fogo. Em seguida os criminosos atiraram e iniciaram o confronto. No local a PM apreendeu 19 buchas de maconha; 12 pedras crack; 27 pinos de cocaína; três carregadores de pistola; dois rádios comunicadores digitais e 95 munições 9mm.

Não houve detidos nessas ocorrências.

Já no bairro Santo Antônio, no Centro da Serra, policiais militares abordaram dois homens que instantaneamente efetuaram disparos contra a guarnição.

Os policiais revidaram e conseguiram prender um dos criminosos, de 19 anos. Com ele foi apreendida uma pistola 9mm de numeração suprimida com 16 munições de mesmo calibre.

Troca de tiros entre PM e criminosos termina em uma prisão e apreensões de drogas

O detido e os materiais apreendidos nas ocorrências foram encaminhados à 3ª Regional para as medidas cabíveis.

A reportagem acionou a Polícia Militar para saber mais detalhes das ocorrências. Assim que houver retorno, esse texto será atualizado.

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 19 anos, conduzido à Delegacia Regional da Serra, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado contra agente de segurança pública no exercício da função e possuía um mandado de prisão, porém não consta por qual crime. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). A arma apreendida com o suspeito durante a ocorrência será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições.