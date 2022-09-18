Homem é encontrado degolado em rodovia de Cariacica

Um ajudante de pedreiro de 40 anos, que não teve o nome divulgado, foi encontrado morto na madrugada deste domingo (18), no bairro Santa Luiza, em Cariacica. Segundo informações da TV Gazeta, ele foi degolado.

Segundo a Polícia Militar , eles foram acionados por um homem que relatou ter recebido a informação de que seu irmão havia sido encontrado morto por populares no ponto final do bairro Santa Luiza, na Rodovia Governador José Sette. O próprio homem foi até o local e localizou o corpo do irmão com diversos ferimentos na cabeça.

Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira

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Uma guarnição foi até o endereço, onde confirmou o óbito e acionou a perícia. No local, ninguém soube informar a autoria ou motivação do crime.

Segundo apuração da TV Gazeta, moradores relataram que o ajudante de pedreiro era usuário de drogas e costumava ir à praça do bairro para beber.

Um homem que não quis se identificar, contou que já havia trabalhado com a vítima, disse que o ajudante de pedreiro tinha o histórico de arrumar confusão. Já um amigo contou que o homem estava tranquilo nos últimos dias e não entendia o que poderia ter motivado o crime.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação. Já a assessoria do órgão informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido.