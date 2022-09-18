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Violência

Homem é encontrado degolado em rodovia de Cariacica

Foi o próprio irmão da vítima que acionou a Polícia Militar, após saber que um corpo havia sido encontrado por moradores da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2022 às 11:39

Publicado em 18 de Setembro de 2022 às 11:39

Um ajudante de pedreiro de 40 anos, que não teve o nome divulgado, foi encontrado morto na madrugada deste domingo (18), no bairro Santa Luiza, em Cariacica. Segundo informações da TV Gazeta, ele foi degolado. 
Segundo a Polícia Militar, eles foram acionados por um homem que relatou ter recebido a informação de que seu irmão havia sido encontrado morto por populares no ponto final do bairro Santa Luiza, na Rodovia Governador José Sette. O próprio homem foi até o local e localizou o corpo do irmão com diversos ferimentos na cabeça.
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
Homem é encontrado degolado em rodovia de Cariacica
Uma guarnição foi até o endereço, onde confirmou o óbito e acionou a perícia. No local, ninguém soube informar a autoria ou motivação do crime.
Segundo apuração da TV Gazeta, moradores relataram que o ajudante de pedreiro era usuário de drogas e costumava ir à praça do bairro para beber.
Um homem que não quis se identificar, contou que já havia trabalhado com a vítima, disse que o ajudante de pedreiro tinha o histórico de arrumar confusão. Já um amigo contou que o homem estava tranquilo nos últimos dias e não entendia o que poderia ter motivado o crime.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação. Já a assessoria do órgão informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Ainda segundo a Polícia Civil, a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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