Polícia apreende 21 pés de maconha em casa em Cariacica; veja vídeo

Após receber uma denúncia anônima, a Polícia Militar apreendeu 21 pés de maconha dentro de uma casa no bairro Itapemirim, em Cariacica, na madrugada deste sábado (17). Na residência havia até iluminação própria para cultivo de plantas.
De acordo com o sargento Absalão, Comandante de Policiamento de Unidade (CPU) do 7º Batalhão, os policiais foram até o local e conseguiram ver que os pés estavam dentro de um cômodo nos fundos da casa.
O dono da residência não estava no local, por isso ninguém foi preso. As plantas foram apreendidas e levadas até a Delegacia Regional do município.
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