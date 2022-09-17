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Bairro Itapemirim

Polícia apreende 21 pés de maconha em casa em Cariacica; veja vídeo

Plantas estavam submetidas a iluminação especial própria para o cultivo e estavam nos fundos de uma casa no bairro Itapemirim; flagrante aconteceu na madrugada deste sábado (17)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

17 set 2022 às 11:41

Publicado em 17 de Setembro de 2022 às 11:41

Após receber uma denúncia anônima, a Polícia Militar apreendeu 21 pés de maconha dentro de uma casa no bairro Itapemirim, em Cariacica, na madrugada deste sábado (17). Na residência havia até iluminação própria para cultivo de plantas.
De acordo com o sargento Absalão, Comandante de Policiamento de Unidade (CPU) do 7º Batalhão, os policiais foram até o local e conseguiram ver que os pés estavam dentro de um cômodo nos fundos da casa.
O dono da residência não estava no local, por isso ninguém foi preso. As plantas foram apreendidas e levadas até a Delegacia Regional do município.
Veja mais imagens da apreensão:

Pés de maconha são apreendidos em Cariacica

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Cariacica drogas maconha Polícia Militar
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