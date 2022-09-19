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Tráfico de drogas

Homem é baleado em barco e morre em confronto com a PM em Cariacica

Ele chegou a ser socorrido ao Pronto Atendimento de Alto Lage, mas não resistiu aos ferimentos. Com suspeito, foi apreendida uma pistola com numeração raspada e munições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2022 às 09:07

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 09:07

PA de Alto Lage, em Cariacica, onde a adolescente foi atendida
PA de Alto Lage, em Cariacica, onde homem foi atendido Crédito: Prefeitura de Cariacica
Um homem morreu após trocar tiros com policiais militares que faziam operação no bairro Flexal II, em Cariacica, entre a tarde e a noite de domingo (18). O indivíduo, que atirou contra os policiais, estava dentro de um barco no canal na região, local considerado pela polícia como ponto de tráfico de drogas. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, chegou a ser socorrido ao Pronto Atendimento de Alto Lage, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a equipe chegou ao bairro para operação por volta das 16h de domingo (18). A diretoria de inteligência da polícia contou com o auxílio de drone para fazer imagens de indivíduos manuseando e vendendo entorpecentes na região de mangue do bairro.
Com a confirmação do tráfico de drogas entre o mangue e o local conhecido como Campo do Apolo, policiais militares começaram a realizar patrulhamento a pé pelo canal. A ideia era prender os envolvidos no tráfico de drogas.
Durante as buscas, os militares teriam sido surpreendidos por um indivíduo dentro de um barco. O homem teria iniciado a troca de tiros quando viu os militares na região. Os policiais militares revidaram.
Foram disparados cinco tiros contra o homem que estava no barco. Dois deles atingiram o suspeito. Com ele, a polícia encontrou uma pistola Taurus com numeração raspada contendo sete munições, além de um radiocomunicador utilizado na frequência do tráfico de drogas da região.
O homem baleado chegou a ser socorrido para o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, mas morreu dentro da unidade de saúde. A arma com as munições foi entregue na 4ª Delegacia Regional de Cariacica.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio em confronto com agente do Estado e seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE), que investiga ocorrências envolvendo agentes de segurança.
Segundo a corporação, o corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. As armas apreendidas durante a ocorrência serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, com as munições.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o suspeito tem passagens por presídios do Espírito Santo entre fevereiro de 2015 e junho de 2022 pelos artigos 155 e 157 do Código Penal, furto e roubo – respectivamente.

CIRCULAÇÃO DE ÔNIBUS NO BAIRRO

Durante a manhã desta segunda-feira (19), leitores de A Gazeta informaram sobre a circulação de ônibus no bairro, que estaria sendo afetada por conta do confronto no dia anterior. A Ceturb-ES informou que todas as linhas estão rodando normalmente.

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