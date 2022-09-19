Homem é assassinado a tiros no meio da rua em Linhares

Um homem foi assassinado a tiros na tarde deste domingo (18) no meio da rua no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Patrick Gomes e não teve a idade revelada. Segundo informações da Polícia Militar, ele foi atingido por nove disparos e morreu no local.
Moradores contaram para os policiais que uma pessoa chegou a pé, atirou contra a vítima e deixou o local. Patrick pediu ajuda e, então, o atirador voltou, efetuou mais tiros contra o homem e fugiu novamente, não sendo mais visto. O crime aconteceu na rua Ouro Preto, por volta das 16h.
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, depois, liberado aos familiares. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pesoa (DHPP) de Linhares.
A corporação destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.