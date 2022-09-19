Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Interlagos

Homem é assassinado a tiros no meio da rua em Linhares

Segundo a Polícia Militar, Patrick Gomes ainda conseguiu pedir ajuda após ser baleado, mas atirador voltou e efetuou mais disparos. Crime ocorreu na tarde deste domingo (18)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 set 2022 às 10:56

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 10:56

Um homem foi assassinado a tiros na tarde deste domingo (18) no meio da rua no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Patrick Gomes e não teve a idade revelada. Segundo informações da Polícia Militar, ele foi atingido por nove disparos e morreu no local.
Moradores contaram para os policiais que uma pessoa chegou a pé, atirou contra a vítima e deixou o local. Patrick pediu ajuda e, então, o atirador voltou, efetuou mais tiros contra o homem e fugiu novamente, não sendo mais visto. O crime aconteceu na rua Ouro Preto, por volta das 16h.
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, depois, liberado aos familiares. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pesoa (DHPP) de Linhares.
16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Crédito: Heber Tomaz
A corporação destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Veja Também

Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101, em Linhares

Loja é condenada a indenizar mulher atingida por escada em Linhares

Dupla aponta arma para mulher e rouba bolsa em Linhares; veja vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados