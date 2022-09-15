Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na calçada

Loja é condenada a indenizar mulher atingida por escada em Linhares

Estabelecimento estava reformando a fachada, quando o acidente aconteceu; indenização por danos morais e materiais chega a quase R$ 5,6 mil
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

15 set 2022 às 16:58

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 16:58

Uma loja de Linhares, no Norte do Espírito Santo, que estava realizando uma reforma na fachada, deverá indenizar uma mulher que foi atingida por uma escada utilizada na obra. A vítima andava na calçada quando o acidente aconteceu e precisou ser socorrida para um hospital. Segundo o juiz que decidiu pela condenação do estabelecimento, não havia sinalização de risco no local e a empresa deverá desembolsar quase R$ 5,6 mil de indenização.
A vítima, de acordo com as informações divulgadas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) nessa quarta-feira (14), disse que, ao ser atingida, teria perdido a consciência e foi levada ao hospital no carro de um dos funcionários do local. Ela contou também que teve que lidar com exames e tratamentos decorrentes do acidente.
Loja de Linhares é obrigada a indenizar mulher atingida por escada em calçada
Loja de Linhares é obrigada a indenizar mulher atingida por escada extensível, enquanto passada pela calçada Crédito: TJES | Divilgação
A dona da loja, por sua vez, afirmou que a vítima não perdeu a consciência, o que poderia ser observado nas imagens de segurança do interior do estabelecimento. A proprietária ainda se defendeu, dizendo que a mulher não apresentou provas suficientes para a condenação por danos morais.
Conforme consta no processo, o juiz apurou, a partir das provas documentadas, que a ré, de fato, prestou socorro à vítima. No entanto, culpabilizou a loja por não sinalizar a existência de risco, já que a escada extensível estava em um local de livre circulação de pedestres.
Dessa forma, o magistrado da Primeira Vara Cível e Comercial de Linhares condenou a loja a pagar R$ 589,28 por danos materiais e R$ 5 mil por danos morais. O nome da rede varejista da qual o estabelecimento faz parte não foi divulgado pelo TJES. Não há informações sobre possibilidade de recurso.

Veja Também

Adolescente grávida atacada por cães em Guarapari segue internada

Internet de graça: Cariacica ganha 17 pontos com Wi-Fi; veja locais

Cadela vítima de maus-tratos morre dois dias após adoção em Mimoso do Sul

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Justiça Linhares TJES ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados