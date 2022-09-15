Internet de graça: Cariacica ganha 17 pontos com Wi-Fi; veja locais

Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, tem dois pontos de conexão à internet Crédito: Divulgação | Prefeitura de Cariacica

A Prefeitura de Cariacica disponibilizou conexão à internet com acesso gratuito à população em 17 pontos da cidade, por meio do projeto Wi-Fi Livre Cariacica Digital. Segundo a administração municipal, a meta é chegar a 40 pontos com acesso liberado até o final deste ano.

De acordo com a prefeitura, o objetivo do projeto é promover a inclusão digital e social por meio do acesso à internet. O prefeito Euclério Sampaio destacou que a instalação dos pontos de Wi-Fi acontece em áreas de grande circulação.

"Em breve vamos expandir o serviço para mais 40 locais de grande movimentação de pessoas, fundamental para que haja uma grande conexão via internet para todos", disse.

O subsecretário de Tecnologia da Informação de Cariaica, Teófilo Dias, acrescentou a importância de promover o acesso à internet de uma população que, cada vez mais, consome conteúdos on-line.

"O Projeto Wi-Fi Livre é uma forma de democratizar o acesso à internet da população, que cada vez mais consome produtos digitais e está cada dia mais conectada", completou.

COMO SE CONECTAR

O Wi-Fi está disponível nos locais onde há placas escritas "Wi-Fi livre - Conecte-se com Cariacica Digital". Em seguida, basta acessar as configurações do celular e selecionar a rede "Cariacica Digital Wi-Fi Livre". Não é necessário fazer cadastro.

Veja os locais com Wi-Fi liberado: