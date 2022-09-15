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Acesso liberado

Internet de graça: Cariacica ganha 17 pontos com Wi-Fi; veja locais

Internet já está liberada nesses pontos. Segundo a prefeitura, município deve contar com 40 pontos de Wi-Fi até o final do ano
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

15 set 2022 às 10:53

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 10:53

Cenas da cidade em Cariacica no ano de 2022
Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, tem dois pontos de conexão à internet Crédito: Divulgação | Prefeitura de Cariacica
A Prefeitura de Cariacica disponibilizou conexão à internet com acesso gratuito à população em 17 pontos da cidade, por meio do projeto Wi-Fi Livre Cariacica Digital. Segundo a administração municipal, a meta é chegar a 40 pontos com acesso liberado até o final deste ano.
De acordo com a prefeitura, o objetivo do projeto é promover a inclusão digital e social por meio do acesso à internet. O prefeito Euclério Sampaio destacou que a instalação dos pontos de Wi-Fi acontece em áreas de grande circulação.
"Em breve vamos expandir o serviço para mais 40 locais de grande movimentação de pessoas, fundamental para que haja uma grande conexão via internet para todos", disse.
O subsecretário de Tecnologia da Informação de Cariaica, Teófilo Dias, acrescentou a importância de promover o acesso à internet de uma população que, cada vez mais, consome conteúdos on-line.
"O Projeto Wi-Fi Livre é uma forma de democratizar o acesso à internet da população, que cada vez mais consome produtos digitais e está cada dia mais conectada", completou.

COMO SE CONECTAR

O Wi-Fi está disponível nos locais onde há placas escritas "Wi-Fi livre - Conecte-se com Cariacica Digital". Em seguida, basta acessar as configurações do celular e selecionar a rede "Cariacica Digital Wi-Fi Livre". Não é necessário fazer cadastro.
Veja os locais com Wi-Fi liberado:
  1. Cruzamento da Avenida Campo Grande com Avenida Expedito Garcia (bairro Campo Grande)
  2. Avenida Expedito Garcia, próximo ao Banco Santander (bairro Campo Grande)
  3. Praça de Castelo Branco
  4. Praça de Bela Aurora
  5. Praça de Jardim América
  6. Praça de Itacibá
  7. Praça de Porto de Santana
  8. Praça de Nova Brasília
  9. Praça de Vila Independência
  10. Praça de Itapemirim
  11. Mirante da Orla de Cariacica
  12. Praça de Nova Rosa da Penha II
  13. Praça de Cariacica-Sede
  14. Praça de Cruzeiro do Sul
  15. Parque Linear de São Conrado
  16. Campo de Vila Progresso
  17. Parque O Cravo e a Rosa (bairro Itanguá)

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