Internet de graça: Cariacica ganha 17 pontos com Wi-Fi; veja locais

A Prefeitura de Cariacica disponibilizou conexão à internet com acesso gratuito à população em 17 pontos da cidade, por meio do projeto Wi-Fi Livre Cariacica Digital. Segundo a administração municipal, a meta é chegar a 40 pontos com acesso liberado até o final deste ano.
De acordo com a prefeitura, o objetivo do projeto é promover a inclusão digital e social por meio do acesso à internet. O prefeito Euclério Sampaio destacou que a instalação dos pontos de Wi-Fi acontece em áreas de grande circulação.
"Em breve vamos expandir o serviço para mais 40 locais de grande movimentação de pessoas, fundamental para que haja uma grande conexão via internet para todos", disse.
O subsecretário de Tecnologia da Informação de Cariaica, Teófilo Dias, acrescentou a importância de promover o acesso à internet de uma população que, cada vez mais, consome conteúdos on-line.
"O Projeto Wi-Fi Livre é uma forma de democratizar o acesso à internet da população, que cada vez mais consome produtos digitais e está cada dia mais conectada", completou.
COMO SE CONECTAR
O Wi-Fi está disponível nos locais onde há placas escritas "Wi-Fi livre - Conecte-se com Cariacica Digital". Em seguida, basta acessar as configurações do celular e selecionar a rede "Cariacica Digital Wi-Fi Livre". Não é necessário fazer cadastro.
Veja os locais com Wi-Fi liberado:
- Cruzamento da Avenida Campo Grande com Avenida Expedito Garcia (bairro Campo Grande)
- Avenida Expedito Garcia, próximo ao Banco Santander (bairro Campo Grande)
- Praça de Castelo Branco
- Praça de Bela Aurora
- Praça de Jardim América
- Praça de Itacibá
- Praça de Porto de Santana
- Praça de Nova Brasília
- Praça de Vila Independência
- Praça de Itapemirim
- Mirante da Orla de Cariacica
- Praça de Nova Rosa da Penha II
- Praça de Cariacica-Sede
- Praça de Cruzeiro do Sul
- Parque Linear de São Conrado
- Campo de Vila Progresso
- Parque O Cravo e a Rosa (bairro Itanguá)