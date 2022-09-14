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Dados atualizados

Covid-19: ES registra duas mortes e 87 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.810 óbitos e 1.215.173 casos da doença; dados foram atualizados nesta quarta-feira (14) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2022 às 18:50

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 18:50

Nesta quarta-feira (14), o Espírito Santo chegou a 14.810 mortes e 1.215.173 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados dois óbitos e 87 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 138.818
  2. Vila Velha: 136.280
  3. Vitória: 135.138
  4. Cariacica: 93.478
  5. Linhares: 58.430
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.741
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.585
  3. Jardim da Penha (Vitória): 14.113
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.987
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.902
Até esta quarta, mais de 4,26 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.178.522. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

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