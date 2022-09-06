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49% da população

Quase metade dos adultos do ES não se vacinaram com 3ª dose contra Covid

De acordo com o Secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, a internação por Covid-19 é maior entre os que não estão com o esquema vacinal atualizado
Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

06 set 2022 às 12:38

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 12:38

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informou que 49% dos adultos entre 18 e 59 anos, aptos a tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19, não retornaram aos pontos de vacinação para o reforço. A informação foi repassada pelo secretário de saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, em pronunciamento realizado na manhã desta terça-feira (6).
"Chama a atenção que 49% da população adulta ainda não tenha atualizado o esquema com a terceira dose contra a Covid. A internação é maior entre os que não estão com o esquema vacinal atualizado", disse Nésio.
Vila Velha é a cidade que mais vacina contra a Covid-19
49% dos adultos entre 18 e 59 anos não tomaram a terceira dose de reforço da vacina Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV/Divulgação
De acordo com o Painel Vacina e Confia, do governo estadual, o número de adultos vacinados com a 3ª dose (primeira dose de reforço) é 1.259.203 pessoas. Já a quarta dose da vacina contra a Covid-19, somente 21% da população está vacinada, o equivalente a 816.002 pessoas.
Ainda de acordo com o painel, o município capixaba que mais vacinou a população com a terceira dose da vacina foi Vitória (134.264), seguido de Vila Velha (131.861), Serra (131.408) e Cariacica (99.737).
Durante o pronunciamento, o secretário destacou ainda que é fundamental que os capixabas entendam que a pandemia não acabou, pois o vírus continua circulando entre a população, apesar da queda expressiva dos números de óbitos e de casos confirmados.

FIM DA QUINTA ONDA DA COVID NO ES 

Ainda de acordo com o secretário de Saúde, o Espírito Santo encerrou o ciclo da quinta onda da Covid-19, que corresponde ao período de maio a agosto deste ano.
“Aproximadamente 4% da população foi diagnosticada com a doença nesse intervalo. Tivemos 1.498 internações por Covid no sistema público; 376 óbitos e mais de 166 mil casos confirmados. O sistema de saúde suportou a pressão", avaliou Nésio Fernandes.
Com o fim dessa onda, de acordo com Nésio, a expectativa é de que o Estado tenha mais dias sem notificações de casos confirmados.
"No último fim de semana, foram os dois primeiros dias consecutivos que não tivemos registros de óbitos ou casos confirmados. É possível que ao longo do semestre, o Estado apresente mais dias sem notificações de casos confirmados ou com poucos casos confirmados", detalhou.

MEDICAMENTO PARA A COVID-19

Outro assunto abordado foi o uso do Baricitinibe, remédio disponível nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) e os Pronto-Atendimentos PA’s) desde o mês de agosto, para tratar a Covid-19.
“Ainda é muito cedo para falar sobre a implementação desse tratamento, pois foi disponibilizado há cerca de um mês para auxiliar no tratamento de casos de Covid-19, mas ele já está disponível em toda a Grande Vitória”, disse.
O remédio foi recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) devido sua capacidade de regular o processo de inflamação do organismo. O medicamento também é utilizado no tratamento de artrite reumatoide.

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