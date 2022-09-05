Covid-19: ES não registra óbitos e tem 52 novos casos em 24 horas

Pelo terceiro dia consecutivo, o Espírito Santo manteve o índice de 14.795 mortes, nesta segunda-feira (5), e chegou a 1.214.743 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), não houve óbito e foram contabilizadas 52 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 138.716
- Vila Velha: 136.182
- Vitória: 135.053
- Cariacica: 93.407
- Linhares: 58.383
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.723
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.574
- Jardim da Penha (Vitória): 14.107
- Praia do Canto (Vitória): 9.981
- Itapuã (Vila Velha): 9.897
Até esta segunda, mais de 4,25 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.177.201, com 468 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.